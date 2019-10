Simona Marchini a Vieni da me, il dramma di aver perso quattro figli (Foto)

A Vieni da me oggi Simona Marchini ha raccontato senza filtri la sua vita, per ciò che è possibile in uno spazio breve ha confidato gioie e dolori, dei matrimoni, della sua adorata figlia ma anche dei quattro figli che ha perso al quinto mese di gravidanza. Ha solo belle parole per tutti la Marchini, anche quando la vita e qualcuno non è stato sempre al meglio per lei. Serena anche quando parla del dramma, dei drammi che ha vissuto, ma confessa che c’è stato un periodo in cui “Tutto è andato di traverso”. Per quattro volte ha subito la perdita dei figli che portava in grembo: “E’ stato il momento più doloroso e traumatico della mia vita, mi ha salvata il lavoro perché ha tirato fuori la mia parte sognatrice”. Chissà quante volte abbiamo riso vedendola al lavoro, attrice comica meravigliosa, e chissà quante di quelle volte per lei dentro c’era lo strazio vero.

SIMONA MARCHINI DAL MATRIMONIO CON UN BARONE ALLE NOZZE CON CICCIO CORDOVA

Il primo marito di Simona era un barone, era un amico di infanzia anche se aveva 10 anni in più di lei. Colto, un intellettuale ma la coppia non ha funzionato, dal loro matrimonio però è nata l’adorata figlia. Si sono lasciati con dolore, è stata una separazione drammatica, ha confidato l’artista a Vieni da me.

Simona Marchini figlia del presidente della Roma, Ciccio Cordova capitano della squadra, si sono sposati dopo un anno di corteggiamento del calciatore, ovviamente con rito civile perché lei aveva già sposato il barone, ma con tanti tifosi alle spalle e a fare il tifo per la coppia. Anche questo matrimonio è finito ma oggi sono ancora amici, lui era gelosissimo ma nonostante questo non c’è una parola negativa della Marchini sull’ex calciatore.





