Stasera in tv 16 ottobre 2019 The Help, Chi l’ha visto e Amici Celebrities

Stasera in tv 16 ottobre 2019 su Rai 1 va in onda il film The Help con Emma Stone mentre Canale 5 propone Amici Celebrities con la conduzione di Michelle Hunziker ma anche con Maria De Filippi. Tra i programmi tv di stasera non manca l’appuntamento con Chi l’ha visto e i casi di persone scomparse, la terza stagione di Rocco Schiavone, Fuori dal coro con Mario Giordano e Atlantide – Hitler, il grande inganno e l’invasione della Polonia. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv mercoledì 16 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è The Help. Alle 21:25 il film diretto da Tate Taylor del 2011, con Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Octavia Spencer ambientato negli anni Sessanta – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Rocco Schiavone. Alle 21:20 la terza stagione in prima tv diretta da Simone Spada del 2019, con Marco Giallini, Isabella Ragonese, Claudia Vismara – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è Chi l’ha visto? Alle 21:20 un nuovo appuntamento con Federica Sciarelli – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 16 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Amici Celebrities. Alle 21:40 una nuova puntata con la conduzione di Michelle Hunziker ma giudice speciale stasera sarà Maria De Filippi – qui le anticipazioni – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Fuori dal coro. Alle 21:25 un nuovo appuntamento con Mario Giordano e il suo programma di approfondimento sulla politica – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Safe House – Nessuno è al sicuro. Alle 21:20 il film diretto da Daniel Espinosa del 2012, con Ryan Reynolds, Denzel Washington, Brendan Gleeson, Robert Patrick – Consigliato sì





Su La7 c’è Atlantide – Hitler, il grande inganno e l’invasione della Polonia. Alle 21:15 un nuovo appuntamento con i documentari e la conduzione di Andrea Purgatori – Consigliato sì – Su Tv8 c’è 2012. Alle 21:30 il film diretto da Roland Emmerich del 2009, con John Cusack, Thandie Newton, Amanda Peet, Woody Harrelson – Consigliato sì – Su Nove c’è L’Assedio. Alle 21:25 torna in tv Daria Bignardi con le sue interviste e inizia dal sindaco di Milano Sala, poi Giorgia Linardi, presenti anche altri ospiti – Consigliato sì