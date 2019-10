Amici Celebrities anticipazioni semifinale: scelti i finalisti, ecco chi sono

Curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata di Amici celebrities in onda oggi 16 ottobre 2019? La semifinale è stata registrata ieri, come saprete il programma non va in onda in diretta, e possiamo quindi già sapere tutto quello che è successo in questo quinto appuntamento. Come saprete le squadre sono state sciolte e i concorrenti hanno gareggiato l’un contro l’altro armato! Chi avrà conquistato i giudici? In questa quinta puntata di Amici Celebrities grande novità: per la prima volta ad Amici Maria De Filippi veste i panni da giurata.

Vi stiamo quindi per svelare i nomi dei finalisti di Amici Celebrities, se non volete sapere nulla e preferite attendere la puntata di oggi, non andate avanti nella lettura.

AMICI CELEBRITIES ANTICIPAZIONI E NEWS SEMIFINALE: COSA SUCCEDERA’ IL 16 OTTOBRE 2019

La semifinale di Amici sarà composta da gironi. Nel primo girone a decretare chi andrà avanti e chi no sono i giudici. Votano quindi Platinette, Maria de Filippi, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini. I concorrenti rimasti in gara si esibiscono con ex allievi di Amici. In particolare Filippo con Stash, Pamela con Irama, Ciro con Giordana, Laura con Alberto e Emanuele con Diana Del Bufalo e infine Massimiliano si è esibito nel ballo con Andreas e Sebastian . I giudici votano e decidono che a passare questo turno è Filippo Bisciglia.

Nel secondo girone invece si decreterà uno dei concorrenti che si ferma in semifinale. A lasciare Amici Celebrities è Laura Torrisi.

Si va avanti per decidere invece il secondo finalista di questa edizione di Amici Celebrities. Passa il turno Pamela Camassa. E anche nel quarto girone si decide un altro finalista: questa volta a strappare un posto nella sesta e ultima puntata di Amici Celebrities è Ciro Ferrara. Pare che poi nello scontro tra Filiberto e Massimiliano sia uscito Emanuele.

Le anticipazioni arrivano dalle talpe del Vicolo delle news. Per scoprire i dettagli della puntata, e come sarà usato ad esempio anche il televoto che è rimasto aperto sui social per qualche giorno, aspettiamo la messa in onda della puntata di oggi del talent di Canale 5.

