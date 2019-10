Amici Celebrities si cambia: niente squadre per la semifinale con il ritorno di Maria

Ultime news dal mondo di Amici Celebrities: cosa succederà nella semifinale in onda mercoledì 16 ottobre 2019 su Canale 5? A quanto pare ci sarà una vera e propria rivoluzione. Non sappiamo se tutto questo fosse stato stabilito all’inizio ma adesso si cambia. Gli ascolti della quarta puntata non hanno brillato e la colpa non è di certo di Michelle Hunziker che ha semplicemente svolto il suo compito a modo suo. Ma la mancanza di Maria de Filippi si è sentita tutta ed ecco che per la semifinale di Amici Celebrities arriva la novità: il ritorno della conduttrice ma in una veste diverse. Stando infatti a quelle che sono le ultime anticipazioni per la semifinale di Amici Celebrities, nella semifinale in onda mercoledì sera Maria ci sarà. Ma la De Filippi vestirà i panni del quarto giudice. Un evento visto che non è mai stata giudice ad Amici, mentre come ben sappiamo, ormai da anni, è la giurata di Italia’s got talent prima e Tu si que vales dopo.

Come sarà Maria nei panni di giudice ad Amici? Sarà severa oppure no? Non sappiamo se il ritorno di Maria fosse previsto o meno, anche se questa mossa sembra essere “riparativa” più che preparata. Come però abbiamo detto in altri nostri articoli dedicati al programma, non si può dare di certo la colpa a Michelle per gli ascolti flop della quarta puntata del talent. Il format non ha convinto dall’inizio e l’assenza di Maria si è fatta sentire ancora di più.

AMICI CELEBRITIES ANTICIPAZIONI SEMIFINALE: ECCO COSA SUCCEDERA’ NELLA QUINTA PUNTATA

Nella quinta puntata di Amici Celebrities in onda mercoledì ( che presumibilmente sarà registrata martedì sera) vedremo i concorrenti rimasti in gara scontrarsi singolarmente. Le squadre infatti sono state sciolte e per i vip che si sono messi in gioco, è tempo di sfidarsi in modo diverso.

Le anticipazioni ufficiali sono arrivate direttamente dai Canali social ufficiali di Amici che mostrano lo spot della quinta puntata del programma di Maria De Filippi. Che cosa succederà in questa quinta puntata per il momento non è dato saperlo ma di certo le sfide serviranno a decretare i nomi dei concorrenti che, nella sesta e ultima puntata, si contenderanno il titolo di campione e di vincitore di questa prima ( e forse unica) edizione di Amici VIP.