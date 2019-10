Che Flop Amici Celebrities con Michelle: Rai 1 vince facile

Premessa d’obbligo: che Amici Celebrities sia un programma sbagliato per idea e costruzione è chiaro, lo si è detto in tutti i modi ma la conduzione di Maria de Filippi gli dava quanto meno un senso. Lo stile della De Filippi che ha disegnato i suoi programmi dà una certa linea d’orizzonte verso la quale si viaggia spediti. Era chiaro quindi che, qualsiasi persona fosse arrivata dopo di lei, ci sarebbe stato un crollo. Crollo che non si sarebbe notato se si fosse passati da 5 milioni di spettatori a 4 ma che è lampante se invece si scende persino sotto i 3 milioni di spettatori cambiando anche giorno della settimana con la speranza di fare meglio. E invece, nella difficilissima serata del mercoledì sera che offre al pubblico amplisissima scelta, Amici Celebrities fa flop, per ascolti ma anche per contenuti. Il programma forse poteva anche finire alla quarta puntata se proprio lo si voleva mandare in onda. Sta di fatto che ieri la noia ha preso il sopravvento. E Michelle ha fatto il suo, ci ha messo il suo ma non è bastato perchè il binomio Maria-Amici è troppo forte per essere smontato.

AMICI CELEBRITIES CHE FLOP: ECCO GLI ASCOLTI DELLA QUARTA PUNTATA AFFIDATA A MICHELLE

E se sabato sera l’unico che poteva fare paura era Alberto Angela, al mercoledì le cose cambiano. Perchè Rai 1 supera senza troppe difficoltà i 4 milioni di spettatori con un gran film ( se si mandano in onda delle prime visioni importanti il pubblico si incolla alla tv, ricordiamocelo) e anche Rai 2 porta a casa con Rocco Schiavone 3 un ottimo risultato.

Vediamo quindi i numeri:

Per il bellissimo film di Rai 1 Il diritto di contare lo share è del 20.5% 4.391 milioni di spettatori davanti alla tv con un risultato eccellente per la rete.

Amici Celebrities con 2.738 milioni di spettatori si piazza sul secondo gradino del podio. Con il 15,3 % di share.

2.142 milioni di spettatori servono a Rocco Schiavone 3 per conquistare il terzo gradino del podio. Con il 9,3 % di share.

Mancano ancora due puntate di Amici Celebrities e la sensazione è che si possa fare solo peggio.