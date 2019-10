Amici Celebrities: Michelle Hunziker ripesca un VIP ma ne elimina un altro, ecco chi

Prima regola di Amici Celebrities: cambiare tutto affinché nulla cambi. La quarta puntata del talent show di Canale Cinque ha visto per l’ennesima volta stravolgere le dinamiche di gara. Ma prima di modificare il gioco, la trasmissione ha visto un cambio anche nella conduzione: salutata Maria De Filippi, al suo posto è arrivata Michelle Hunziker.

La nuova padrona di casa di origine svizzere tutto sommato non se l’è cavata male: ha dovuto gestire una pesante eredita (sostituendo l’ultra – decennale ideatrice e conduttrice del programma) ma al tempo stesso ha provato a metterci un po’ del suo rimanendo comunque fortemente legata allo stile asciutto richiesto dal ruolo e dallo show.

Amici Celebrities: il concorrente VIP ripescato

La puntata del 9 ottobre 2019 di Amici Celebrities si è aperta con l’ennesima doppia novità nel regolamento: un ripescaggio ed un nuovo criterio con cui decretare l’eliminato della settimana.





Ma partiamo dal ripescaggio. In studio sono rientrati i sei concorrenti eliminati fino ad ora. Ad ognuno di loro è stata data una busta con il verdetto a loro assegnato. Solo Joe Bastianich e Ciro Ferrara hanno avuto l’ok per tentare il tutto per tutto in una performance con cui convincere la giuria a ripescarli. Bastianich si è scatenato a ritmo blues con la sua band; Ferrara ha cantato l’ennesimo brano in napoletano. A rientrare in gara è stato proprio l’ex calciatore. Dopo la litigata di qualche settimana fa, Platinette ha continuato a mostrarsi critica nei confronti del ristoratore.

Ciro Ferrara è rientrato nella Squadra Bianca conquistando anche l’immunità per questa puntata.

Amici Celebrities: il concorrente VIP eliminato

Ma se un concorrente rientra in gara, due devono uscire dal gioco… anzi no! Questa volta il regolamento ha previsto che solo un concorrente avrebbe dovuto abbandonare il talent Mediaset. Le due manche – una vinta dai Bianchi e una vinta da Blu – hanno decretato due classifiche i cui peggiori sono finiti ad uno scontro diretto; un ballottaggio vero e proprio che li ha visti sfidare in una prova d’improvvisazione a tema ballo.

A finire allo spareggione finale sono stati Francesca Manzini e Massimiliano Varrese. Ma se il sempre sorridente Varrese ha strappato persino una standing ovation, alla Manzini è toccata purtroppo l’eliminazione.