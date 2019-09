Amici Celebrities: Maria De Filippi sgrida Filippo Bisciglia, ecco tutti i dettagli

Versione tradizionale o versione VIP, negli studi di Amici c’è solo un modo per ravvivare la lunga diretta: le polemiche in studio. Già ne avevamo assaggiata una fra Ciro Ferrara e la sua squadra avversaria; nella seconda puntata di Amici Celebrities, la lite ha coinvolto addirittura la conduttrice Maria De Filippi.

Ma come sono andati i fatti? Nel corso di una delle manche della prima parte della trasmissione, il ledwall in studio ha annunciato una battle a colpa di ritornelli. Chiamati a prendere parte alla sfida l’attrice comica Francesca Manzini e il presentatore Filippo Bisciglia. Proprio quest’ultimo, nel corso delle prove, si è più volte lamentato con i docenti e con i suoi stessi compagni di squadra del diverso trattamento – a parere suo – circa le assegnazioni di questi ritornelli…

Amici Celebrities: Maria De Filippi sgrida Filippo Bisciglia

Secondo il conduttore di Temptation Island, la Manzini sarebbe stata avvantaggiata perché, rispetto ai tre ritornelli che avrebbe dovuto cantare lui, quelle dell’attrice erano più facili da eseguire ma soprattutto più lunghe nel minutaggio finale.

Una accusa che la produzione ha deciso di smentire davanti a tutti con una tabella che dimostra come i tre brani abbiamo relativamente lo stesso ed identico minutaggio. A questa verità, Filippo Bisciglia risponde con degli sfottò… e la De Filippi di certo non resta a guardare…

carosello prima clip Filippo ha qualcosa da ridire sulla durata dei ritornelli, ma ecco come stanno le cose… #AmiciCelebrities Publiée par Amici di Maria De Filippi sur Samedi 28 septembre 2019





“Filippo, se tu accusi la produzione, accusi trecento persone che lavorano qui dentro e io difendo le persone che lavorano per me anche se ti voglio bene” – ha sentenziato la De Filippi – “Filippo, ci vogliamo bene ma litighiamo anche pubblicamente. Dici che la gara è falsata? Hai tre canzoni bellissime, le canti bene e sei andato a contare i secondi dei ritornelli assegnati alla Manzini… Hai attribuito malafede alla produzione e questo è il cartello dei secondi. Grazie di che? Devo dire: sì, Filippo hai ragione tu? No, Filippo. Litighiamo eh…”.

Ovviamente questa polemica si è aperta e si è chiusa qui, a tarallucci e vino. Nel resto della trasmissione non è più stato fatto alcun accetto a questa polemica. Beffa delle beffe, però, è stato l’esito della suddetta prova: nonostante le presunte irregolarità a vincere è stato comunque Filippo Bisciglia.