Amici Celebrities news: si parte al sabato, giuria e cast completo

Sta per arrivare su Canale 5 ed è una delle novità più attese della nuova stagione televisiva di Mediaset. Amici Celebrities andrà in onda sabato 21 settembre in prima serata e saranno davvero molti i vip che si metteranno in gioco in questa nuova versione del talent show di Maria De Filippi. I volti noti del mondo dello spettacolo canteranno e balleranno proprio come accade nella versione classica del programma. Ovviamente, le celebrità saranno divise in due squadre: i Bianchi e i Blu. Le due squadre saranno capitanate da due volti decisamente molto noti al pubblico di Amici.

In questi giorni sono stati svelati tutti i nomi dei vip che parteciperanno ad Amici Celebrities e pure la giuria del programma. Continuate a leggere per scoprire chi vedremo esibirsi in uno degli studi più ambiti della tv.

Amici Celebrities news: ecco chi farà parte della Squadra Bianca capitanata da Giordana Angi e chi della Squadra Blu capitanata da Alberto Urso

Come avete appena letto le due squadre di Amici Celebrities saranno capitanate proprio dai due finalisti dell’ultima edizione del talent show: Giordana Angi e il vincitore Alberto Urso. Nel promo già andato in onda, i due cantanti sono tornati ad indossare le tute e i colori delle squadre di cui facevano parte fino a pochissimi mesi fa. A Giordana sarà affidata, quindi, la Squadra Bianca mentre ad Alberto la Squadra Blu. Ma chi saranno i vip che vedremo sfidarsi ad Amici Celebrities? Balleranno o canteranno? Per la Squadra Bianca: Ciro Ferrara (probabile cantante), Martìn Castrogiovanni (ballerino), Massimiliano Varrese (ballerino), Cristina Donadio (cantante), Filippo Bisciglia (cantante), Pamela Camassa (ballerina). Per la Squadra Blu: Emanuele Filiberto Di Savoia (cantante), Joe Bastianich (cantante), Laura Torrisi (cantante), Chiara Giordano (ballerina), Francesca Manzini (ballerina), Raniero Monaco Di Lapio (ballerino). Volti decisamente noti, dunque, quelli di Amici Celebrieties e tra di loro c’è anche chi ha già avuto modo di cimentarsi, in altre occasioni, con canto e ballo.

Tutto pronto per Amici Celebrieties, ultime news: ecco chi saranno i giudici

Secondo le anticipazioni e le indiscrezioni circolanti sul web, a giudicare i talenti di Amici Celebrieties ci saranno: Giuliano Peparini, Platinette e Ornella Vanoni. Alla conduzione rivedremo con tutta probabilità la padrona di casa Maria De Filippi che però lascerà poi il posto anche alla collega Michelle Hunziker. Le due conduttrici si daranno spesso il cambio, come se la caverà Michelle in questa nuova esperienza? L’attesa per questa nuova versione di Amici cresce sempre di più. Il pubblico del noto talent show non vede l’ora di guardare i vip esibirsi in materie che non sono le loro. Eppure sicuramente il talento c’è e uno di loro alzerà la coppa! E poi come se la caveranno Giordana Angi e Alberto Urso in questa nuova veste? Loro hanno appena partecipato ad Amici e, dunque, saranno in grado di dare dei consigli molto preziosi ai vip in gara.

L’appuntamento con Amici Celebrities è quindi per sabato 21 settembre in prima serata su Canale 5. E voi seguirete questa nuova versione del talent show di Maria De Filippi?