Amici Celebrities presentate le due squadre: ecco come sono divisi i VIP

Manca sempre meno alla prima puntata di Amici Celebrities ma, come saprete, le puntate del talent sono state già registrate per cui arrivano anche le ultime news e anticipazioni sulla divisione dei VIP nelle due squadre. Vi avevamo detto che, a guidare i VIP, nelle sei puntate di Amici Celebrities in onda in prima serata, ci saranno ex protagonisti del talent di Maria de Filippi. E infatti nella prima puntata la squadra bianca sarà guidata da Giordana Andi, una delle protagoniste di Amici 18. La squadra blu invece sarà guidata da Alberto Urso, vincitore della 18esima edizione di Amici.

AMICI CELEBRITIES ULTIME NEWS E ANTICIPAZIONI: ECCO COME SONO DIVISE LE SQUADRE

Dai social di Amici arrivano le ultime news che ci rivelano come i VIP saranno divisi nelle due squadre che animeranno questa prima edizione del talent.

Nella squadra bianca guidata da Giordana, ci saranno: il calciatore Ciro Ferrara che, come abbiamo capito dai promo, si cimenterà con il canto. Pamela Camassa e Filippo Bisciglia che nella vita reale fanno coppia, saranno nella stessa squadra. Il gossip impazzerà? Il Bisciglia dovrebbe cimentarsi anche in questa occasione con il canto ( come ha già fatto per Tale e quale show) mentre Pamela che ha una bellissima voce, potrebbe invece scegliere la danza. E della squadra bianca fa parte anche Martin Castrogiovanni ( alla sua seconda volta nel ballo visto che è stato a Ballando con le stelle). La felpa bianca va anche a Massimiliano Varrese, attore che si metterà in gioco, forse nella danza. E per finire ultimo componente della squadra bianca, Cristina Donadio.

La squadra blu sarà invece guidata da Alberto Urso. E nella squadra blu ci saranno: Joe Bastianich che questa volta sarà giudicato e non giudice; insieme a lui nella squadra blu ci sarà anche Emanuele Filiberto. Altra aspirante cantante tra le fila dei blu, Laura Torrisi. Mentre per la danza avremo la bravissima attrice Francesca Mazini. E sempre nel mondo del ballo per i blu ci sarà Raniero Monaco di Lapio. E per finire nella squadra blu ci sarà anche Chiara Giordano.