Amici Celebrities news: la squadra Bianca con Giordana, la blu con Alberto: chi vincerà?

Manca sempre meno alla prima puntata di Amici Celebrities che, se non ci saranno novità, dovrebbe andare in onda dal 24 settembre 2019. L’ultimo promo del programma di Maria de Filippi ha confermato quelle che erano le anticipazioni relative al talent. Nell’edizione Vip tornano alcuni volti noti di Amici, in particolare per la prima puntata i Vip, che saranno divisi in due squadre, la squadra blu e la squadra bianca, saranno guidati da Giordana Angi e Alberto Urso. I due ragazzi che hanno brillato nella 18esima edizione di Amici, si rimetteranno in gioco al fianco delle Celebrities, anche perchè in fondo ormai, anche loro lo sono!

Quindi avremo sei concorrenti Vip per squadra, guidati da un ex protagonista di Amici ( pare che nelle prossime puntate ce ne saranno altri, tra i nomi Irama e Annalisa Scarrone, ma si tratta di rumors ).

AMICI CELEBRITIES NEWS E ANTICIPAZIONI: ECCO IL CAST COMPLETO

Nella prima puntata quindi la due squadre si sfideranno a suon di canto e danza. Ricordiamo che la prima puntata di Amici Celebrities sarà condotta da Maria de Filippi ( che dovrebbe tornare anche per la seconda) mentre il terzo appuntamento dovrebbe vedere Michelle Hunziker protagonista. A lei dovrebbero essere affidate quindi le ultime 4 puntate , in totale saranno sei appuntamenti in prima serata.

Rinfreschiamoci la memoria con l’elenco dei dodici concorrenti che parteciperanno alla prima edizione di Amici Celebrities:

Joe Bastianich, Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia, Laura Torrisi, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapio, Martin Castrogiovanni, Cristina Donadio, Chiara Giordano e Massimiliano Varrese.

Va dato atto a Maria che, a differenza di altri programmi, in cui i VIP non sono conosciuti neppure nel loro quartiere, in questo caso invece siamo di fronte davvero a un cast stellare. Le scelte sono ottime, non ci resta che aspettare la messa in onda per capire se anche il format vale quanto il cast!