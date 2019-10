La casa con le tende dorate “baroccheggiante” mostrata a Pomeriggio 5 è di Lisa Fusco: show dalla d’Urso

Nell’anteprima della puntata di Pomeriggio 5 in onda il 22 ottobre 2019, Barbara d’Urso ha anticipato che si parlerà in studio di cafoni e ricchezza e di persone chic che non amano molto chi ostenta in modo “tamarro”. Poi ha mostrato una casa molto particolare, dicendo che i giornalisti di Pomeriggio Cinque si sono recati a casa di questa persona per capire come si possa vivere in tanto lusso. Come potete vedere anche nel video postato sui social di Pomeriggio Cinque, la casa della persona in questione, è davvero molto ricca e baroccheggiante, come si sul dire in questi casi. Una sorta di reggia, in stile barocco. Quello che colpisce principalmente sono le tende. Come mostra anche Barbara d’Urso nello studio, la casa ha delle tende dorate incredibilmente pompose. Il pubblico quindi si sta chiedendo: ma di chi è questa casa con delle tende così ricche? E come farà questa persona la mattina ad aprirle? La conduttrice ha sottolineato che questo è solo il soggiorno, ma che nel corso del servizio in diretta, si mostrerà anche il resto della casa…Ebbene, possiamo dirvi di chi è la casa che vedremo nella seconda parte della puntata di oggi di Pomeriggio Cinque.

POMERIGGIO 5 LA CASA CON LE TENDE D’ORO DI CHI E’?

La casa vista nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque è quella di Lisa Fusco che poche ore fa sui social ha mostrato l’arrivo dei giornalisti del programma di Canale 5 a casa sua.

Ecco quindi il video condiviso anche da Lisa Fusco sul suo profilo Instagram. E immaginiamo che ci sarà un super show nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, se queste sono le premesse…Lisa è anche vestita d tutto punto come una dama del settecento, un vero spettacolo!