Massimiliano Gallo a Vieni da me, da Pietro a compagno perfetto per Shalana raccoglie tutte le sue soddisfazioni (Foto)

A Vieni da me un’anticipazione dell’ultima puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore perché nel salotto di Caterina Balivo c’è ospite Massimiliano Gallo (foto). Più di 30 anni di esperienza, di gavetta dal teatro al cinema e adesso con la fiction di Rai 1 Gallo sta raccogliendo altre soddisfazioni. Un artista apprezzato da sempre ma è adesso che il grande pubblico attraverso Pietro sta conoscendo Massimiliano Gallo. Alla Balivo oggi il compito di dire altro ma a parlare sono le emozioni del suo ospite, il sorriso e la soddisfazione nel riferire che il suo Pietro sta mettendo in difficoltà molti mariti italiani. A “peggiorare” la situazione ci ha pensato la sua bellissima fidanzata, Shalana Santana, anche lei attrice, innamoratissima, arriva a sorpresa e confessa che Massimiliano è proprio come il suo personaggio nella fiction, così tenero. “Sono un uomo molto romantico, sono all’antica, sono napoletano” ha aggiunto l’attore che non sa se essere imbarazzato o felice per la presenza della sua compagna, poi sceglie la felicità. Le parole di Shalana mostrano l’amore che li lega, per lei è il migliore attore italiano, ma Gallo è da piccolissimo che recita. “Sono molto fiero mi piace vivere questo momento con serenità sapendo che è un periodo che potrebbe cambiare, finire. Lo faccio con la consapevolezza di avere fatto più di 30 anni di gavetta”, dalla fiction agli altri riconoscimenti, confida che tutto questo fa bene al cuore e all’anima.

MASSIMILIANO GALLO E SHALANA PRESTO ARRIVERA’ IL MATRIMONIO

Massimiliano è già stato sposato, ha una figlia, Giulia, di 17 anni e mezzo, anche la sua compagna ha un bimbo di 7 anni, desiderano sposarsi, lui glielo chiede ogni giorno, bisogna solo trovare il momento giusto.

Un misto di amore e talento, emozioni e umiltà, una bella intervista in cui tutto si è amalgamato alla perfezione, anche quando Shalana ridendo ammette che dorme tanto, che si addormenta a metà puntata mentre guarda Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, tanto poi può vederla sempre. La felicità che vive la rilassa e la fa dormire, Massimiliano è lì che la mette a letto, le toglie gli occhiali, spegne la luce, sistema le coperte; un amore bellissimo.





