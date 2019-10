La domenica perfetta di Francesca Fialdini: Da Noi a Ruota Libera vince al pomeriggio e in seconda serata fa il botto

Che domenica bestiale per Francesca Fialdini ma assolutamente in senso positivo. La conduttrice si gode una domenica perfetta: il suo Da Noi a ruota libera a dispetto delle critiche registra ottimi ascolti alla domenica pomeriggio riuscendo anche a battere Domenica Live ( restiamo in attesa del comunicato stampa di Mediaset nel quale si smentiranno in questi modi questi dati). Ma non finisce qui. Rai 1 sceglie di non dedicare la domenica sera alla politica: non si parla di elezioni, lo speciale si sposta su Rai 3 e su Rai 1 dopo Imma Tataranni si va di leggerezza. E’ stata infatti mandata in onda la bella intervista che la Fialdini aveva fatto proprio a Vanessa Scalera dopo al prima puntata della fiction campione di ascolti nel mese di ottobre.

E la replica di questo spezzone ha incassato ascolti d’oro per la seconda serata di Rai 1. Ma vediamo i numeri.

DA NOI A RUOTA LIBERA VINCE AL POMERIGGIO E IN SECONDA SERATA

2.256.000 spettatori al 18.1% share per la replica della puntata di Da Noi a Ruota Libera in onda in seconda serata. Ottimo ovviamente il traino della fiction di Rai 1 vista nell’ultima puntata da 4,7 milioni di spettatori.

Un risultato davvero eccellente per la rete, considerando anche il fatto che l’intervista era una replica ma probabilmente in pochi l’avevano vista nel pomeriggio di Rai 1 per cui ha rappresentato un momento inedito.

Passiamo al pomeriggio:

2.140.000 per Da Noi a ruota libera in onda dalle 17,40 alle 18,45 con il 13.80 % di share.

Su Canale 5 invece Domenica Live registra 2.117.000 con il 14.13 % di share, a questo dato va aggiunto anche quello della seconda parte che, seppur di breve durata, si inserisce nel conteggio della media che si abbassa quindi, avendo l’11 % di share.

Dati Auditel a parte, Francesca Fialdini nella puntata di ieri è stata particolarmente apprezzata nella sua intervista ad Alberto Angela che ha mostrato un lato inedito, divertendosi nello studio di Rai 1 e raccontandosi appunto “ a ruota libera“.