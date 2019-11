La prova del cuoco oggi in replica: con “il meglio di” si cucina ancora

Oggi 4 novembre 2019 cambia la programmazione di Rai 1 per dare spazio alle celebrazioni di questo giorni importante per il nostro paese. E su Rai 1 piccole variazioni di palinsesto: si inizia con Storie Italiane che andrà in onda con una puntata più breve del solito . E poi cambiamenti anche nella fascia del mezzogiorno. Oggi 4 novembre 2019 infatti vedremo una puntata breve de La prova del cuoco in replica. Elisa Isoardi non sarà in diretta nello studio di Rai 1. Oggi infatti i telespettatori potranno rivedere alcune delle ricette preparate nelle ultime puntate de La prova del cuoco con una puntata dal titolo “Il meglio di”. Ma vediamo nel dettaglio coma cambia la programmazione del 4 novembre 2019, giorno di festa per la commemorazione dei nostri caduti.

LA PROGRAMMAZIONE SPECIALE DEL 4 NOVEMBRE 2019: ECCO COME CAMBIA IL PALINSESTO DI RAI 1

Il 4 novembre 2019 Storie Italiane in onda dalle 10 alle 11,30 circa. Il programma di Eleonora Daniele inizia alla grande la settimana con una intervista esclusiva ad Al Bano in diretta da Cellino San Marco.

Il 4 novembre 2019 dopo Storie Italiane, intorno alle 11,30 ci sarà una diretta a cura del TG1. Napoli: Giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze armate – A cura del TG1 e Rai Quirinale Telecronaca di Filippo Gaudenzi e Nadia Zicoschi Regia di Brunella Olivari

Intorno alle 12,40 subito dopo la diretta del Tg1 andrà in onda una puntata ridotta de La prova del cuoco con il meglio di. Rivedremo alcune delle ricette più buone preparate dagli chef de La prova del cuoco. Per chi volesse poi vedere Elisa Isoardi oggi, appuntamento alla “terza serata” con S’è fatta notte il programma di Maurizio Costanzo in onda su Rai 1. La conduttrice infatti sarà uno degli ospiti di oggi per parlare di Buonissimo il libro scritto insieme ad Alessandra Spisni e Natale Giunta.

Nel pomeriggio invece la programmazione prosegue senza nessun cambiamento!