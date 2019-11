Luisa e Salvio a Uomini e Donne dimostrano che il trono over regala anche grandi amori

Le puntate di Uomini e Donne dedicate al trono over sono tra le più viste e commentate sui social. Il pubblico si appassiona alle vicende dei protagonisti del programma di Canale 5. E se spesso si assiste a delle scene di trash, come quelle che Gemma Galgani e Tina regalano, in altre occasioni invece si può assistere al trionfo dell’amore. E’ quello che è successo nella puntata di Uomini e Donne in onda il 6 novembre 2019. Oggi nello studio di Maria de Filippi infatti sono stati ospiti Luisa e Salvio, due protagonisti della passata edizione del programma. Oggi Salvio e Luisa sono una coppia affiatatissima. Avevano deciso, dopo qualche settimana di partecipazione al programma, di lasciare Uomini e Donne per conoscersi meglio lontano dalle telecamere. E a quanto pare la scommessa che hanno fatto è stata vinta. I due infatti hanno dovuto superare diversi ostacoli ma oggi sono felici e convivono.

UOMINI E DONNE: TRIONFA L’AMORE CON LUISA E SALVIO

“Io credo molto nei segni e quando guardo le stelle cadenti esprimo sempre un desiderio. Stavolta questa stella cadente aveva una luce fioca, ma oggi, questa stella è il mio faro. Ho scelto bene Maria, ho scelto un uomo con la u maiuscola. E’ una persona che finalmente mi completa” ha detto Luisa che ha spiegato che la loro conoscenza era iniziata in salita perchè Salvio veniva da un momento davvero difficile. Insieme però hanno superato tutto e adesso sono molto uniti. Salvio ha scritto una bella dichiarazione d’amore per Luisa, ringraziandola per quello che ha fatto. Certo “sopportarla” non è semplice, sono come Sandra e Raimondo, ma il sentimento che li unisce è così forte da sconfiggere le difficoltà…

Salvio ha regalato poi alla bella Luisa un bel mazzo di fiori non solo, le ha donato anche un anello simbolo di questo grande amore! E noi ovviamente auguriamo alla coppia solo il meglio.