Veronica Satti a Vieni da me racconta il rapporto con la compagna e il figlio di Bobby Solo (Foto)

Veronica Satti ospite oggi di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da me, ha ovviamente parlato anche del suo papà, anzi soprattutto di Bobby Solo ma per fortuna ancora una volta portando notizie positive (foto). E’ felice Veronica, l’esperienza al Grande Fratello Vip le ha ridato il genitore che non riusciva più a incontrare da anni, troppi anni. Adesso è tutto cambiato, la sua vita si è trasformata, a ottobre è stata con lui a New York e adesso si prepara a partire per la California ma con la compagna di Bobby, con Tracy e con il suo fratellino Ryan. Una famiglia finalmente allargata, ciò che Veronica Satti desiderava più di tutto. Tante volte l’abbiamo vista piangere e disperarsi in tv e non solo al GF Vip perché le mancava suo padre, non comprendeva i reciproci errori. Adesso non solo l’obiettivo è stato raggiunto ma tutto è andato anche oltre.

VERONICA SATTI E IL LEGAME CON LA COMPAGNA DI SUO PADRE

Bobby Solo da tanti anni ha un’altra famiglia, la sua compagna Tracy e il figlio Ryan, oggi di questa famiglia fa parte anche Veronica. Tutti e tre stanno organizzando un viaggio in California, sono quasi pronti per la partenza ma saranno solo loro tre, Bobby Solo questa volta resta a casa, impegnato con il suo lavoro. Veronica riferisce con tanto orgoglio il legame che hanno costruito e stanno costruendo tutti insieme.





La felicità della Satti è evidente, finalmente può raccontare del tempo trascorso con suo padre, dei messaggi che si scambiano, del bene che si vogliono. Anche il fratellino Ryan l’adora. A Veronica è mancata la presenza del cantante nella sua vita, anche alle classiche recite di scuola. Tutto ripagato adesso perché quando partecipa alle recite del fratello e si ritrovano tutti insieme a scuola sono finalmente una vera famiglia.