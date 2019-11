Iskra Menarini a Vieni da me ricorda Lucio Dalla e si commuove, sente forte la sua mancanza (Foto)

Deliziosa ospite a Vieni da me oggi anche Iskra Menarini, impossibile dimenticare la corista di Lucio Dalla (foto). Ed è ovviamente per ricordare lui che Iskra era nel salotto di Caterina Balivo. Tanti i ricordi che ha dell’artista, tanti i retroscena da raccontare e se cede solo alla fine alle lacrime emozionandosi nel rivedere Lucio, la Menarini ha invece emozionato tutti. Le manca fisicamente, le manca vederlo, le manca ogni giorno al punto che ogni giorno parla con lui. Sente il bisogno di raccontargli le sue cose così come lui la chiamava alle 3 di notte e le chiedeva cosa stesse facendo. Queste ultime sono parole e ricordi che ha inserito anche una un brano che ha scritto, “L’uomo infinito”. Non c’era con lui nella sua ultima tournée, non era con lui quando è morto, quando è andato via; lo dice come quando si confida un rimorso e aggiunge “Sembrava quasi che io lo proteggessi”. E’ la sofferenza di chi perde qualcuno di molto importante, il sentirsi impotenti per non avere potuto fare niente.

Quando finivano un concerto poi Iskra gli mandava un messaggio dicendogli che aveva avuto i brividi per questa o quell’altra canzone, interpretazione. Lui era felice, rispondeva: “Ma sai che sei l’unica che mi manda questi messaggi quando finisce il concerto. Pensano che Lucio non abbia bisogno di questo…”. Invece lei c’era sempre perché a Dalla doveva tanto.

Continua a ringraziarlo e racconta di quando l’ha mandata a Sanremo nelle Nuove Proposte, aveva 62 anni e con lei c’era Arisa e c’erano tutti gli altri giovani: “Mi chiamava e mi chiedeva: “Hai messo il pannolone?”.