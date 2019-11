LIVE Non è La D’Urso: lite fra Paolo Brosio e Barbara D’Urso, ecco perché

Giusto pochi giorni fa l’opinionista Paolo Brosio aveva annunciato attraverso i suoi socia network personali che aveva cancellato la sua futura partecipazione a molte trasmissioni Mediaset in quanto aveva chiuso un accordo con la redazione di Barbara D’Urso per essere ospitato in esclusiva nei talk show della conduttrice partenopea. Ebbene, forse dopo questa nuova ospitata, questa esclusiva potrebbe decadere…

Cosa è successo esattamente? Nella puntata dell’11 novembre 2019 di LIVE Non è la D’Urso, Barbara D’Urso ha introdotto ai suoi ospiti un filone ben preciso di servizi: gli scandali sessuali nel mondo della Chiesa. Fra gli opinionisti di questo spazio, abbiamo trovato anche Paolo Brosio che – dopo un’ora di discussioni – ha sbroccato…





LIVE Non è La D’Urso: lite fra Paolo Brosio e Barbara D’Urso

In realtà le controversie e gli scandali legati al mondo della Chiesa Cattolica italiana non sono una novità nei vari salotti di Barbara D’Urso; una novità, invece, è stata l’irascibile reazione di Paolo Brosio che, dopo aver cercato in tutti i modi di difendere o discolpare preti e suore dalle notizie di cronaca, ha deciso di prendere di petto la situazione e di replicare a tono alla conduttrice (a suo dire, colpevole di aver architettato quel talk con intenti diffamatori sul conto della Chiesa).

Fra una pausa e l’altra dai vari servizi, Paolo Brosio affronta Barbara D’Urso con la seguente frase: “Io non sono mica scemo! Ho capito il tuo gioco: parli solo delle cose negative!”

Barbara D’Urso non attende un minuto e replica subito a tono al suo opinionista in esclusiva: “Nemmeno io sono scema! Tu stai facendo un discorso fine a se stesso, portandolo completamente dalla tua parte. Io non sto parlando in generale e lo sai bene… Sono molto religiosa, vado in chiesa, ho sempre un rosario con me e non mi vergogno di dirlo. L’ho detto per quattro volte che non stiamo parlando in generale ma di notizie di cronaca. Sei insopportabile!”.

Dopo la ramanzina della conduttrice, il suo opinionista si è calmato ed è tornato a commentare le notizie presentate nei vari servizi semplicemente con una aria piuttosto infastidita. Dopo questa sceneggiata, Brosio verrà nuovamente invitato a LIVE Non è la D’Urso?