LIVE Non è la D’Urso: Mercedesz smonta Eva Henger, false le accuse su Lucas Peracchi

Dopo un mese di improbabili polemiche partire da un imbarazzante “p*ttana Eva“, sembra essere giunto all’epilogo la telenovela d’ursiana che ha visto protagonisti l’onnipresente Eva Henger, sua figlia Marcedesz e il fidanzato della ragazza Lucas Peracchi. Stando ad alcune illazioni, annunciate negli studi di Domenica Live, Eva Henger aveva annunciato in tv che sua figlia non era al sicuro: veniva picchiata e anche segregata in casa dal palestratissimo fidanzato. La figlia e lo stesso ragazzo sono stati singolarmente ospiti della stessa trasmissione per smentire categoricamente le affermazioni della attuale signora Caroletti.

Lucas Peracchi ha chiesto persino di poter incontrare Eva Henger dal vivo per un confronto ma lunedì scorso, come già sappiamo, la donna non si è presentata in studio, lasciando addirittura una sua lettera in cui chiedeva l’uso della macchina della verità sui due giovani per vederci chiaro. Peracchi, in quel caso, sentitosi preso in giro per l’ennesima volta, ha lasciato la trasmissione. Nella puntata del 4 novembre c’è stato il secondo ed ultimo round nell’ascensore.





Marcedesz Henger abbatte le teorie della madre Eva

Eva Henger è stata invitata ad entrare nell’ascensore di LIVE Non è La D’Urso. La donna si aspettava l’ingresso di Lucas Peracchi; invece al suo posto è entrata la figlia Marcedesz che, senza molti giri di parole, ha affrontato con pacatezza la madre iniziando letteralmente a sbugiardarla: “Dimmi perché hai fatto tutto questo!” – ha subito esclamato la giovane – “Sì, è vero che abbiamo litigato e che si è spaccato il telefono. Ma io non ti ho mai detto che Luca mi ha dato uno schiaffo“.

Frase dopo frase, la giovane porta la madre a finire col capo chino e – nonostante i vari tentativi di restare a galla nella discussione – la giovane Mercedesz prende di petto qualsiasi affermazione della madre smentendola categoricamente: “Mi fai paura quando dici bugie. Non hai mai ammesso una colpa. Purtroppo a portare tutto questo schifo in pubblico sei stata tu. Hai messo in mezzo anche mio fratello!“.

Nell’ascensore entra anche Lucas Peracchi; il personal trainer confessa di non aver più denunciato la Henger senior anche per rispetto nei confronti della sua fidanzata: “Ci tengo a precisare che non ti ho denunciato. Non l’ho fatto perché io ho la coscienza pulita. Io volevo solo la pace tra di voi. Spero che un giorno sarai la nonna dei miei figli. Andare in giro con l’etichetta di uno che picchia le donne, è qualcosa di orribile. Qualcosa che non ho mai fatto“.

Incalzata anche dai suggerimenti in studio, Eva Henger prova a portare pace fra i tre abbracciando prima la figlia e poi il suo fidanzato. Marcedesz apprezza il gesto; di tutt’altro avviso è Lucas Peracchi: “Le accuse fatte su di me sono estremamente gravi. Se ha fatto questo gesto è perché davanti a tutta Italia…”.