Mauro Marin insieme a suo figlio con Jessica per la prima volta a Domenica Live: la gioia dopo il ricovero per problemi psichiatrici

Nella puntata di Domenica Live in onda il 3 novembre 2019, tra gli ospiti ci sono stati anche Mauro Marin e la sua ex compagna Jessica. Chi segue i programmi di Barbara d’Urso sa bene che negli ultimi due anni tra i due non c’è stato un bel rapporto, anzi. Dopo che Jessica ha scoperto di essere incinta il rapporto con Mauro è crollato fino al punto che i due si sono fatti la guerra anche mediaticamente e l’ex concorrente del Grande Fratello non ha voluto riconoscere il suo bambino. Oggi però le cose sono cambiate: qualche settimana fa infatti su tutti i giornali si era parlato di nuovo di Mauro Marin. Il veneto aveva raccontato di un periodo molto difficile passato in una clinica per cercare di superare i problemi psichiatrici che lo affliggono da tempo. Mauro è anche bipolare, una malattia con la quale si dovrà convivere per sempre, ma cerca di andare avanti, grazie alle cure dei medici. In studio oggi, nel salotto di Canale 5 ha spiegato che, dopo due anni molto duri passati senza mai vedere suo figlio, lontano da Jessica e tra mille bighe legali, aveva davvero bisogno di aiuto. Ed è per questo che ha chiesto aiuto ai medici e oggi sta meglio.

MAURO MARIN A DOMENICA LIVE PER LA PRIMA VOLTA INSIEME A SUO FIGLIO

Mauro ha quindi spiegato che non è stato semplice. La d’Urso però gli ha ricordato che Jessica in questi due anni ha cresciuto un figlio da sola, un bambino educato al quale non ha mai fatto mancare nulla. Mauro ringrazia la sua ex compagna per tutto questo anche se è rammaricato perchè non era al fianco del suo piccolo. Oggi però spiega che la cosa più bella del mondo è poter tenere sulle sue gambe il bambino. La conduttrice ha invitato Mauro però a capire che i passi adesso vanno fatti lentamente, poco alla volta anche perchè per un anno e mezzo il bambino ha avuto solo sua madre come punto di riferimento.

“Io vado per i 40 anni e sogno solo di avere una famiglia” ha quindi commentato Mauro Marin prima di rivedere in tv le immagini del suo incontro con il piccolo che non aveva mai visto prima. Poi la commozione nel rivedere le immagini dell’incontro con il piccolo in un parco.