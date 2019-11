Ambra Lombardo inviperita sui social minaccia querele contro Giulia Napolitano: schifata dal teatrino di Pomeriggio 5

Ambra Lombardo non ci sta e via social risponde alle pesanti accuse che Giulia Napolitano, ex fidanzata di Gaetano Arena ha sganciato oggi nella puntata di Pomeriggio 5. Nella diretta del 14 novembre 2019, Giulia ha infatti dichiarato di avere delle prove che dimostrano che Ambra ha tradito, almeno tre volte Kikò. Non solo ha detto di avere messaggi e tutto quello che serve per dimostrare che la Lombardo ha mentito anche sulla vicenda di Gaetano Arena. Accuse molto pesanti che Ambra non ha digerito e così, pochi minuti dopo la puntata, ha subito registrato delle stories pubblicate su Instagram per ribadire determinate cose. Intanto ha fatto intendere che sa bene cosa Giulia faccia nella vita e in modo non troppo implicito ha lasciato capire cose particolari. Ma questo è un altro discorso e di certo le due signore se la vedranno tra di loro. Tornando invece a quello che è accaduto nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, la Lombardo ha parlato di un teatrino, di falsità, di calunnie. La Lombardo nelle sue stories ha spiegato di aver già preso contatti con i legali per tutelarsi visto quello che è stato detto. Per cui ha fatto capire chiaramente che lei e Giulia se la vedranno in separata sede. Ribadisce che lei è felice con Kikò, che sta al suo fianco e che nulla può avere a che fare con Gaetano Arena.

AMBRA LOMBARDO RISPONDE ALLE ACCUSE DELL’EX FIDANZATA DI GAETANO ARENA

“Io non vado a ventenni, io sto con un uomo di 50 anni” ha detto la Lombardo che ha allontanato tutte le accuse, negando ovviamente di essere coinvolta in questa vicenda. Parla di teatrino anche se non sa se Gaetano fosse a conoscenza del fatto che in occasione del loro incontro ci fossero i paparazzi. Sottolinea ancora una volta che tra di loro ci sono stati baci e abbracci come era successo nella casa, nè più nè meno. Abbracci e baci come succede tra due amici.

Altra pagina di questa saga che di certo è destinata a continuare.