Da Pomeriggio 5 le accuse di Giulia Napolitano ad Ambra Lombardo: “Ha tradito Kikò Nalli almeno due volte”

Continua la saga che deve protagonisti Kikò Nalli, suo malgrado, Ambra Lombardo, Gaetano Arena e anche la sua ex, Giulia Napolitano. Nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi 14 novembre 2019, proprio Giulia e Gaetano sono stati protagonisti del programma di Canale 5. Gaetano, ha anche in questa occasione negato il bacio con Ambra, nonostante le foto pubblicate su Diva e Donna che dimostrerebbero il tradimento ( cliccate qui per vedere tutte le foto). La sua ex, Giulia invece, è arrivata in studio più agguerrita che mai per lanciare pesanti accuse contro Ambra. La Napolitano infatti si dice “dispiaciuta per Kikò” che a suo dire sarebbe solo una vittima in questa storia. Non finisce qui. La Napolitano ha sganciato anche un’altra bomba: “Posso dire che Ambra ha tradito almeno altre due volte Kikò e con Gaetano sono tre” ha detto la fotomodella.

DA POMERIGGIO 5 LE ACCUSE DI GIULIA NAPOLITANO AD AMBRA: HA TRADITO KIKO’ PIU’ VOLTE

“Ambra Lombardo prende in giro Kikò dall’inizio, ho le prove. Anche l’ingresso col bacio al Grande Fratello 16, tutto preparato. E ti dico un’altra cosa Barbara: questo non è il primo tradimento. Ha già tradito Kikò con altri due uomini prima di Gaetano!” queste le parole di Giulia che dice di poter provare tutto, di avere le prove. Secondo il racconto dell’ex fidanzata di Gaetano infatti, la Lombardo sin da prima di conoscere Kikò aveva immaginato come comportarsi nel mondo dello spettacolo. Pare che abbia letto dei messaggi in cui la Lombardo scrive “devo entrare nella testa del telespettatore medio”. Dice questo a dimostrazione del fatto che Kikò è una sua vittima. Non solo, in merito ai tradimenti ribatte: il primo sarebbe stato l’ex di Ambra. Ricorderete infatti che la professoressa, quando era entrata in casa, stava con un uomo che aveva conosciuto da poco tempo. Secondo Giulia non è vero che lo avrebbe lasciato subito per poi entrare nella casa e baciare Kikò ma lo avrebbe continuato a frequentare anche dopo. Questa ovviamente lo ricordiamo, è la versione dei fatti della ragazza.

Giulia inoltre rivela che la Lombardo avrebbe tradito Kikò anche con un calciatore. Chi segue le chicche di gossip sulle varie riviste e legge molto quello che si scrive sui social, sa del resto che non è la prima volta in cui si attribuisce ad Ambra un flirt con un calciatore. E in effetti anche gli altri presenti in studio, tra giornalisti e paparazzi, sembrano essere a conoscenza di questo presunto tradimento.

Attendiamo adesso la replica di Kikò e Ambra che di certo arriverà a breve.