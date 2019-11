Antonia Liskova a Vieni da me, la sua prima maglietta nuova a 14 anni (Foto)

Dalla fiction Incantesimo al film con la regia di Marco Bocci A Tor Bella Monaca non piove mai, Antonia Liskova oggi è un’attrice molto apprezzata ma a Vieni da me racconta quanto ha dovuto faticare per realizzare i suoi sogni (foto). Rivede molto di se stessa nel film in cui Bocci è regista per la prima volta, parla dei ragazzi che vivono in quartieri più umili, sono anche gli amici di sua figlia, c’è anche Antonia da piccola. “Vengo da una famiglia non molto lontana dai quartieri come Tor Bella Monaca e non è facile vivere con gli amici che hanno più soldini o vivono meglio. Non riuscivo nemmeno a sentire a casa la musica che volevo, non avevo lo stereo come gli altri e ascoltavo la radio aspettando le canzoni del momento e ci sono cascati tutti”. Scriveva i testi e li imparava a memoria per far pensare che ascoltasse le cassette, i dischi. I suoi vestiti li avevano già messi i suoi cugini, la prima maglietta l’ha avuta a 14 anni, l’ha comprata la sua mamma, era il suo meraviglioso regalo.

ANTONIO LISKOVA E’ LA COMPAGNA DEL FIGLIO DI JOHNNY DORELLI E CATHERINE SPAAK

Ha fatto tanti sacrifici per diventare attrice, c’è stato un periodo in cui non aveva un letto e dormiva in macchina, non aveva abbastanza soldi per dare la caparra per una stanza e ha dovuto metterli prima da parte. Ha fatto tanti lavori, il più divertente tra tutti la cubista, a Riccione. Voleva essere una mamma molto severa ma è il contrario, è una mamma coccolona: “Ma oggi che è più grande ed è più alta di me comincia a essere un po’ complicato”.





Quando la figlia era piccola il matrimonio col suo papà è finito e oggi ha un nuovo amore. Il suo compagno è il figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak, lui e Gabriele Guidi e Antonia si emoziona quando vede che lui ha fatto un videomessaggio per Vieni da me. Si scherza sui suoi nuovi parenti ma è una storia d’amore bellissima, oggi è più felice che mai.