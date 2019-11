Armando Incarnato di Uomini e Donne è fidanzato con una sudamericana? Tutte le prove

Armando Incarnato di Uomini e Donne è davvero fidanzato al di fuori del programma di Canale 5? Sono varie le segnalazioni che in questi giorni stanno facendo il giro del web e che riguardano proprio il noto cavaliere del Trono Over. Tra le varie segnalazioni anche quelle fatte da Tina Cipollari e Gianni Sperti in una delle registrazioni di Uomini e Donne. Tutto è partito quando ha Armando ha detto a Gemma Galgani di stare attenta a Juan Luis in quanto a Napoli si dice che l’uomo non è veramente interessato a lei. Da qui poi la segnalazione che riguarda invece proprio Armando Incarnato.

Uomini e Donne Trono Over, Armando Incarnato è fidanzato: le segnalazioni

Secondo le segnalazioni giunte a Tina Cipollari e Gianni Sperti, Armando Incarnato starebbe frequentando una donna al di fuori del programma di Maria De Filippi. Non si tratterebbe, tra l’altro, di una semplice frequentazione ma, sempre secondo l’indiscrezione che sta facendo il giro del web da qualche giorno, la donna sarebbe la fidanzata di Armando. La donna in questione non sarebbe nemmeno poi un mistero. Si tratterebbe di una sudamericana di nome Jeanette. Per quello che ha dichiarato Incarnato invece Jeanette sarebbe semplicemente la sua ex fidanzata.

Armando Incarnato fidanzato fuori da Uomini e Donne? Lui smentisce ma…

Armando Incarnato ha dunque smentito l’indiscrezione secondo cui sarebbe segretamente fidanzato con Jeanette al di fuori di Uomini e Donne. Lui avrà anche smentito ma sui social network si sono diffuse alcune foto che lo riguardano e che, invece, confermerebbero l’indiscrezione. Il cavaliere del Trono Over non si vedevano insieme eppure negli scatti c’era la stessa macchina e lei indossava gli occhiali da sole di lui. Poi ci sono altri scatti fatti nel salone di Armando e altre segnalazioni che però, anche se arrivate alla redazione, non hanno cambiato le carte in tavola. Potrebbe essere una semplice coincidenza? Fatto sta che queste foto sono già sparite da Instagram. Si parlerà ancora della questione? O forse sarà proprio Armando Incarnato a chiarire una volta per tutte questa situazione?