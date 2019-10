Uomini e Donne, il bacio tra Ida e Armando finto? Tecnica per disturbare Riccardo?

Come saprete, le anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno rivelato che nelle prossime puntate del programma ci sarà una clamorosa svolta per quello che riguarda Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due infatti si sono riavvicinati e ci stanno riprovando ( nelle ultime ore tra l’altro sui social sono circolate anche delle foto che ritraggono Ida e Riccardo insieme per le vie di Milano). I fans del programma però guardando la puntata di Uomini e Donne in onda ieri qualche domandina se la sono fatta, in particolare per quello che riguarda la storia tra Armando e Ida. Nessuno crede che tra i due ci sia stato un bacio, lo si evince anche dai tanti commenti arrivati sui social. Le ipotesi per il pubblico che segue Uomini e Donne sono due: la prima che Ida si sia divertita con la speranza di far ingelosire Riccardo, e che abbia dato quindi questo bacio per fingere un interesse che realmente però non c’era. La seconda invece è che Ida e Armando si siano messi d’accordo per raccontare un avvicinamento che in realtà non ci sarebbe mai stato.

Quale potrebbe essere la verità su questa storia? Dobbiamo davvero pensare che i due abbiano finto solo per vedere come avrebbe poi reagito Riccardo che è rimasto particolarmente turbato dalla rivelazione fatta da una sorridente Ida che raccontava di questo bacio ad Armando?

UOMINI E DONNE IDA E RICCARDO DI NUOVO INSIEME: PRONTI A LASCIARE IL PROGRAMMA?

Nell’ultima puntata del trono over registrata qualche giorno fa, Riccardo ha deciso di leggere una lettera molto forte a Ida con la quale le dichiarava il suo amore. La domanda al momento quindi sorge spontanea: che cosa faranno i due? E’ chiaro che restando nel programma non avranno il giusto tempo per vedersi, decideranno di lasciare Uomini e Donne per viversi come in questi due anni forse non hanno mai fatto?

Non ci resta che aspettare la prossima registrazione del trono over di Uomini e Donne per capire quello che succederà…E vedremo se Armando avrà anche qualcosa da dire in merito a questo riavvicinamento. Aveva sempre sospettato che Ida fosse ancora legata a Riccardo, è stato suo complice in questa cosa oppure una sua “vittima”?