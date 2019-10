Uomini e Donne news trono over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri ricominciano da una lettera

E’ stata registrata ieri 1 ottobre 2019 a Roma una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. E sono arrivate le prime anticipazioni di quello che è accaduto nel corso della registrazione del trono over. Le talpe del Vicolo delle news in particolare, si sono soffermate su quello che è successo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Come saprete in queste prime puntate di Uomini e Donne i due si sono presentati da single ma è chiaro a tutti che, anche se continuano entrambi a negare, ci sia ancora la voglia di trovare un punto di incontro. Nella puntata precedente a questa però, Ida sembrava aver voluto dare una scossa alla sua vita, voltando pagina e avvicinandosi ad Armando. Vi avevamo raccontato infatti che tra Ida e Armando c’era stato anche un bacio. Ma ieri le cose sono cambiate. Forse proprio perchè Riccardo ha visto la sua Ida avvicinarsi a un altro uomo…Sta di fatto che ha deciso di scrivere per lei una lettera.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI TORNANO INSIEME? ARRIVA UNA LETTERA

Nella puntata di Uomini e Donne registrata quindi ieri, Riccardo ha deciso di parlare con il cuore in mano a Ida. Nella lettera le ha ribadito quello che pensa: lei non solo è stata la donna più importante della sua vita ma lo è ancora. Per questo motivo, nonostante gli errori, nonostante tutti gli sbagli fatti in questi mesi, Riccardo sembra voler dare una nuova possibilità al loro rapporto. Ida è commossa dalle parole di Riccardo, parole che a quanto pare non si aspettava. Sarà questa la volta buona? Forse i due dovrebbero prendersi del tempo, lasciare il programma e capire che cosa vogliono davvero visto che tra l’altro non sono proprio dei ragazzini!

Vedremo che cosa succederà. Questa storia ormai va avanti da più di due anni…