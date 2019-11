A Detto Fatto la classifica dei vip che non si lavano fa scoppiare Bianca Guaccero (Foto)

Una classifica dei vip che non si lavano a Detto Fatto ha fatto scoppiare in lacrime Bianca Guaccero (foto) che in alcuni punti della classifica ha anche avuto paura che Jonathan tirasse fuori cose da non dire. Simona Izzo è al decimo posto della classifica di Detto Fatto e l’ex naufrago racconta: “Sembra che in 25 giorni di permanenza al Grande Fratello Vip non si sia mai lavata ma intervistata ha confidato che si vergognava delle telecamere”. “Il più bello, il più bravo ma anche il più zozzo” e Jonathan Kashanian rivela che Brad Pitt è capace di non cambiarsi nessun indumento per tutto il tempo della durata delle riprese di un film. Inoltre, lui è un ecologista e non userebbe saponi per amore della Terra e della sua pelle. Anche Johnny Deep si lava pochissimo, lui è all’ottavo posto perché non ama fare la doccia e sembra che i suoi collaboratori abbiano confermato che è difficile stargli vicino. Con la canzone per questa posizione Fai schifo sempre dei Pandemonium la Guaccero perde parte del trucco con le sue risate. Al settimo c’è Anna Oxa e qui la Guaccero teme il momento ma Jonathan spiega che c’è chi dice che profumi di aglio, cosa che però la cantante ha smentito.

I VIP CHE NON SI LAVANO E LE LORO MOTIVAZIONI

Proseguendo con la classifica troviamo Bradley Cooper che non usa il deodorante ma in compenso fa più docce al giorno. Camila Parker Bowles arriva al quinto posto sulle note di Brutta di Alessandro Canino. Forfora e denti gialli per lei, così dicono, perché fuma troppe sigarette. Un vizio che nemmeno il principe Carlo è riuscito a farle togliere. Sembra però che una volta suo marito le abbia gridato “Mi fai schifo”.





C’è anche Lisa Fusco nella lista e sembra abbia confermato che non lava il viso perché pensa che la patina della mattina non va tolta perché le lascia la pelle giovane. Siamo al terzo posto e da Detto Fatto c’è Cicciolina e anche qui la conduttrice scoppia a ridere per la canzone scelta dalla regia, si diceva avesse l’odore del latte di capra che utilizzerebbe per la pelle bianca. Secondo posto per Piero Pelù che lava i capelli solo una volta all’anno ma al primo posto c’è Julia Roberts, per lei solo olii naturali, niente deodorante e lava pochissime volte i capelli.