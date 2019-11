Vittorio Cecchi Gori a Storie Italiane, per Natale vorrebbe abbracciare sua figlia Vittoria

Pochi minuti di intervista per Vittorio Cecchi Gori oggi a Storie Italiane ma sono bastati per fare capire come sta e come sono i rapporti con l’ex moglie, Rita Rusic e con i suoi figli. Due anni fa il ricovero in ospedale per Vittorio Cecchi Gori che scherza un po’ ma vuole sdrammatizzare, parla dell’appendicite operata d’urgenza, il suo ultimo malore. In realtà un po’ di tempo fa è stato davvero molto male ma a Eleonora Daniele si mostra in piena forma: “Sto bene vado sempre a nuotare in piscina e faccio 40 vasche sto proprio bene”. “Rita è sempre a Miami e mio figlio Mario è sempre il salvatore in queste situazioni” ha spiegato velocemente dicendo che entrambi a modo loro gli restano accanto ma la conduttrice apre forse una ferita chiedendo di sua figlia: “Spero che a Natale posso vedere Vittoria perché io non me la sento ancora di andare in America. Ci sentiamo al telefono ma purtroppo quando è tanto tempo che non ci si vede diventa complicato”.

IL REGALO PIU’ GRANDE PER VITTORIO CECCHI GORI SAREBBE RIUNIRE LA FAMIGLIA A NATALE

Spera che sua figlia torni in Italia, arrivi a Roma per il periodo delle feste natalizie, desidera tanto abbracciarla perché con lei non sembra ci sia lo stesso rapporto che ha con il figlio maschio. Il suo desiderio è che la famiglia si riunisca a Natale, sarebbe un bel regalo, anche se il matrimonio è finito da tantissimo tempo e di certo non sarà stato tutto semplice il resto.





Si parla poi di problemi legati al calcio: “Io non sono mai stato giudicato nel merito per questa cosa della Fiorentina. E’ andata a finire che io non ho mai avuto torto e quindi non ho mai avuto diritto di difesa”. C’è un documentario sulla sua vita e Cecchi Gori commenta che è stato fatto abbastanza bene. Una foto con suo padre, uno scatto tenero ma anche su questo non dice molto, è la locandina del documentario che lo vede protagonista ma Vittorio continua a parlare dei suoi film e della forza che ha avuto per fare tutto. Desidera far sapere che sta bene ed è evidente che sia così.