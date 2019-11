Una storia da cantare stasera nel ricordo di Lucio Dalla

Secondo dei tre appuntamenti con Una storia da cantare oggi su Rai 1. Nella serata del 23 novembre 2019, dopo l’ottimo risultato portato a casa la scorsa settimana con la puntata dedicata alla storia di Fabrizio de Andrè, il protagonista assoluto sarà Lucio Dalla. A lui è dedicato questo secondo appuntamento con il programma di Rai 1 scelto per il prime time del sabato sera. Una scelta che la scorsa settimana ha ripagato sicuramente la Rai, visti gli ottimi ascolti. E sperano di bissare il risultato i due conduttori, Enrico Ruggeri, nel ruolo di narratore, e Bianca Guaccero. Insieme questa sera, apriranno al pubblico da casa una porta sul vivace mondo del cantautore bolognese, vero e proprio patrimonio della gente, sia nella sua Bologna che nel mondo, grazie a classici diventati internazionali come “Caruso”, brani sperimentali che lo rendono attuale anche agli occhi dei più giovani, passando dal pop che l’ha fatto amare da grandi e bambini con le intramontabili “L’anno che verrà” e “Attenti al lupo”.

Scopriamo qualche anticipazione della puntata di oggi di Una storia da cantare.

UNA STORIA DA CANTARE IN ONDA OGGI 23 NOVEMBRE 2019: LUCIO DALLA PROTAGONISTA

Tanti gli ospiti, che proietteranno gli spettatori nella sua caleidoscopica vita fatta di musica, arte e passioni. Amici di una vita che attraverso le canzoni e i ricordi racconteranno l’artista e l’uomo con episodi inediti e curiosità vissuti in prima persona e, insieme a giovani cantanti, ripercorreranno i suoi evergreen sostenuti dalla grande band diretta da Maurizio Filardo.

In studio, Renzo Arbore e Gigi Proietti eccezionalmente in coppia racconteranno il lato più divertente di Lucio. Non mancheranno aneddoti vissuti in anni di live insieme agli Stadio, la sua storica band, e ancora, Patty Pravo, Nina Zilli, Il Volo, Irene Grandi, Ghemon, Tiromancino, Francesco Gabbani, Noemi, Fabrizio Moro, Serena Rossi e Stefano Fresi.

Non potrà mancare un collegamento dall’amata Bologna: saranno Ron e Gigi D’Alessio a fare da ciceroni nella sua casa al civico 15 di via D’Azeglio, con incursioni nelle stravaganti e colorate stanze che hanno ospitato la creatività di un uomo straordinario e di un artista capace di sfuggire a tutte le etichette.

Anche il pubblico a casa sarà chiamato a partecipare, eleggendo sui social attraverso l’hashtag #unastoriadacantare la canzone più amata di Dalla.

Appuntamento quindi a stasera con la seconda puntata di Una storia da cantare su Rai 1.