Ornella Vanoni sbrocca a Una Storia da Cantare: parolacce contro i tecnici – VIDEO

Ornella Vanoni è ufficialmente il nuovo cavallo imbizzarrito della televisione italiana! Durante la sua ospitata nel programma Una Storia da Cantare – andata in onda nel sabato sera di Rai Uno -, la cantante è stata chiamata ad interpretare un noto brano di Fabrizio De Andrè, celebre cantautore a cui era dedicata la prima puntata di questo nuovo varietà musicale.

Questa “Bocca di rosa” però ha avuto fin da subito qualche problemino tecnico: la cantante ha iniziato a cantare il brano facendo notare fin da subito (e in maniera quasi plateale) la sua impossibilità a leggere il gobbo elettronico: quello schermo posto solitamente in alto che permette ai cantanti di seguire il testo a mò di karaoke.





Ornella Vanoni: parolacce in diretta su Rai Uno

Risultato? Non sapendo di essere in diretta televisiva, Ornella Vanoni smette di cantante e lancia una sonora parolaccia ai tecnici del Centro di Produzione Rai di Napoli: “Eh, non si vede un caz**, scusate! Eddai con questa luce… Dai, ricomincio. E il caz** lo togliete perché non mi sta bene e poi non mi chiamano più… Però è assurdo che io abbia una luce in fronte e ogni volta dobbiamo litigare”. Peccato, però che il programma sia in diretta e qualcuno evidentemente glielo fa notare proprio sul momento. A cose oramai già fatte.

Non a caso, la Vanoni continua il suo sfogo con una correzione alle sue stesse affermazioni: “Scusate. Ricominciamo. E comunque caz** non l’ho detto!“. Guarda il video nel tweet qui in basso.

COSA HO APPENA VISTO IO NON POSSO FARCELA #unastoriadacantare pic.twitter.com/O7JljhAbEB — 𝓛𝒶𝓇𝓇𝓎 𝓖𝓇𝒶𝓎𝓈𝑜𝓃 (@sr_vitas) November 16, 2019

Conclusa l’esibizione, i due conduttori Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero hanno provato a sdrammatizzare l’accaduto senza frase grossi riferimenti alla parolaccia enunciata dalla cantante: “Io pensavo di essere punk, ma al tuo confronto non sono nessuno” scherza il padrone di casa.

In tutta risposta, Ornella Vanoni non solo non si calma ma addirittura rilancia con un nuovo fuori programma: la cantante svela di essersi fatta male ad un ginocchio e, per giustificare quando detto, fa vari tentativi per alzare la gonna e mostrare alle telecamere il presunto livido che si sarebbe causano.

L’ennesimo impanicamento per la trasmissione che Bianca Guaccero prova a risolvere nel modo più rapido e indolore: congedando il pubblico da casa con un sano blocco pubblicitario. Chissà se dopo questi imprevisti la Vanonni davvero non verrà chiamata più come dice lei…





