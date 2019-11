Uomini e Donne anticipazioni: Veronica pensa ancora ad Alessandro, lascerà il trono o lui tornerà da lei?

Per la serie decisioni durature e dove trovarle, dalle anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 27 novembre 2019 arrivano delle notizie clamorose che riguardano il trono di Veronica Burchielli. A neppure venti giorni dalla sua prima volta sulla poltrona rossa a quanto pare la tronista avrebbe avuto dei ripensamenti. Ne parla nella registrazione di oggi proprio Maria de Filippi. Insieme alla tronista, come riportano le Talpe del Vicolo delle News, la conduttrice spiega che in questi giorni Veronica ha ripensato a quello che è stato il suo percorso nel programma, quando ancora era una corteggiatrice. Pare che Veronica non sia sicura fino in fondo di voler essere una tronista e il motivo sarebbe legato al recente passato. Infatti sembra che Veronica sia ancora legata in qualche modo ad Alessandro Zarino. Ebbene si, pare proprio che Veronica abbia capito di essere molto presa da Alessandro anche se nella puntata della scelta improvvisata aveva deciso di dirgli di no.

Che cosa succederà adesso? Ve lo racconteremo forse alla fine della giornata perchè la puntata è ancora in corso di registrazione e potrebbe succedere di tutto. Chiaramente le possibilità sono tre.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: VERONICA LASCIA IL TRONO?

La strade per la tronista sono tre: potrebbe decide di continuare la sua esperienza sul trono conoscendo nuovi ragazzi ma chiedendo magari a Zarino di scendere per lei come corteggiatore; potrebbe decidere di lasciare il trono e continuare magari fuori a conoscere Alessandro Zarino o potrebbe chiedere una clamorosa scelta, sempre che l’ex tronista sia ancora disposto a stare al suo fianco.

Ricordiamo che Veronica era stata scelta da Alessandro ma aveva deciso di dire di no, ritenendo che quella di Zarino fosse una scelta obbligata e non dettata da un sentimento o da un reale interesse. E’ anche vero che nel corso di queste settimane su Veronica sono piovute tantissime critiche. Forse anche questo potrebbe aver influenzato la sua decisione, la possibilità di non piacere al pubblico le ha fatto cambiare idea?

Veronica ha specificato che vorrebbe chiarirsi con lui, e poi che cosa succederà?