A Uomini e Donne la scelta di Alessandro Zarino: realtà o finzione?

Clamorose notizie dalla registrazione del trono classico di Uomini e donne di oggi 31 ottobre 2019. Non solo la presentazione di un nuovo tronista, Carlo, ma anche la scelta di Alessandro Zarino. Le anticipazioni arrivano dalle talpe del Vicolo delle News che hanno raccontato quanto successo nell’ultima registrazione del trono classico. Pare proprio che il tronista napoletano abbia deciso di fare la sua scelta. La registrazione è ancora in corso ma sembra proprio che il tronista abbia realmente deciso di scegliere la ragazza che più gli piace per continuare fuori il percorso. Sarà anche per questo che la redazione proprio oggi ha presentato il nuovo tronista.

Ricorderete che lo scorso anno anche Lorenzo Riccardi aveva deciso di fare una scelta a sorpresa ma in realtà si era trattato solo di finzione per mettere alla prova le due corteggiatrici. Le ragazze infatti gli avevano detto che sarebbero state “un no” e lui aveva quindi deciso di metterle alla prova.

Avrà fatto lo stesso oggi anche Alessandro Zarino con la sua scelta improvvisa? Cerchiamo di capire come si è arrivati al momento della scelta e chi è stata la scelta di Alessandro.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: LA SCELTA DI ALESSANDRO ZARINO

La registrazione della puntata di Uomini e Donne di oggi inizia con uno scambio di battute e anche accuse tra Giulio e Alessandro. Pare infatti che Veronica sia uscita con un amico del Raselli e la cosa non è piaciuta al tronista. Non ci sono però prove per dimostrare questa cosa e dopo una lunga discussione si chiude l’argomento. Si vede quindi l’esterna di Veronica e Alessandro che discutono per il fatto che lui abbia intenzione, come del resto è nelle caratteristiche del programma, conoscere altre persone. Veronica sembra essere amareggiata da questo discorso. I due discutono…

I due discutono anche in studio. Alessandro poi mentre si parla del trono di Giulia pare sia uscito. Quando rientra chiede a Maria di poter fare una cosa. Vuole scegliere. Al momento pensa che Veronica sia la ragazza giusta per lui e vuole conoscerla fuori prima che si possano compromettere le cose. Veronica quindi a centro studio con le sedie rosse ascolta quelle che sono le parole di Alessandro. A quanto pare però la corteggiatrice non la pensa come Zarino e parla di una scelta non sentita. Per questo motivo, lei che si sente praticamente obbligata a fare quello che dice lui, decide di dire di no…

Alessandro avrà fatto una finta scelta solo per mettere alla prova Veronica oppure voleva davvero lasciare il programma con lei?