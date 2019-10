Carlo è il nuovo tronista di Uomini e Donne: video di presentazione (VIDEO)

Si sta registrando in questi minuti a Roma una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne e arriva dai social una anticipazione importantissima! Oggi infatti nel programma di Maria de Filippi è stato presentato il nuovo tronista. ON line sui social e su Witty il video di presentazione di Carlo il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il trono classico a settembre era composto da 4 ragazzi come ricorderete con Sara Tozzi che aveva deciso poi di lasciare. Per qualche settimana il trono classico è stato caratterizzato dalla presenza di soli tre tronisti Giulio, Alessandro e Giulia ma da oggi le cose cambiano ( anche perchè la Quattrociocche potrebbe essere sul punto di lasciare il trono ). Carlo è il nuovo tronista quindi, ma cosa sappiamo di lui?

Scopiamo quello che ha raccontato nel suo video di presentazione.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: CARLO E’ IL NUOVO TRONISTA

Il video di presentazione di Carlo come potrete vedere sui social, è molto particolare. In stile film si inizia con la sua voce. Carlo spiega che è molto riservato che quello che si vede da fuori non è quello che ha dentro e lui lo sa che spesso mostra qualcosa di diverso e non gli interessa del giudizio della gente perchè per lui conta solo quello che pensa la sua famiglia.

Le immagini sono state registrate a Roma ma Carlo è veneto e vive a San Donà di Piave dove lavora come barista ( ci sembra di aver capito questo dal video a meno che non lavori a Roma avremo modo di comprenderlo a breve). Il suo sogno è quello di aprire prima o poi una sua attività. “Sono una testa di [email protected], di cavolo se si può dire, la gente crede che io sia superficiale…” ha detto Carlo nel suo video di presentazione provando a farsi conoscere meglio. “C’è differenza nell’essere leggero o superficiale, io penso di essere una persona leggera” ha continuato il nuovo tronista di Uomini e Donne nel suo video di presentazione. “Vivo la vita serenamente senza molte ansie. Posso diventare arrogante e far valere il mio pensiero. Una cosa che non sopporto è la monotonia in un rapporto ho sempre bisogno di sentire quel brio iniziale. Mi piacciono le donna ambiziose quelle che sappiano tenere testa. Se sono innamorato non ho nessuna necessità di guardarmi intorno” ha detto Carlo che poi ha parlato della sua mamma, il suo punto di riferimento. “Non sono stato un figlio modello quando ero giovane. E’ la donna che stimo di più al mondo” ha detto Carlo parlando della sua mamma. E adesso spera di trovare a Uomini e Donne qualcosa che lo stravolga ma che non lo cambi, che lo possa migliorare a livello personale.

Vi lasciamo al video di presentazione

Carlo è il nuovo tronista di #UominieDonne! Cliccate subito QUI per vedere il suo video di presentazione 😍⬇️ https://t.co/7tsSCuBz2z — Witty TV (@WittyTV) October 31, 2019

Che ne pensate di Carlo il nuovo tronista di Uomini e Donne?