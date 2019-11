Giobbe Covatta a Vieni da me, le immagini del matrimonio con Paola Catella (Foto)

Tante risate a Vieni da me oggi con Giobbe Covatta ospite di Caterina Balivo, la conduttrice fatica con l’intervista che è un vero spettacolo e tra un cassetto e l’altro si apre quello del matrimonio con Paola Catella (foto). Nozze arrivate dopo ben 26 anni e a sposarli è stato Maurizio Costanzo. Al matrimonio di Covatta erano tantissimi gli amici vip presenti, testimone di nozze Enzo Iacchetti. Minuto dopo minuto il grande comico rivela un bel po’ della sua vita e ricorda che era il 16 luglio del 1977 e pochi giorni prima aveva incontrato una ragazza, era Paola e quel giorno le disse che l’avrebbe sposata e che avrebbero avuto una figlia di nome Olivia e un cane di nome Isotta. Era la ragazza che poi è diventata sua moglie e sono passati un bel po’ di anni da quel momento. Paola aveva già un figlio ma per il resto più o meno la profezia si è avverata. Arriva il videomessaggio della figlia che è partita per Barcellona, è lì che si è appena trasferita. Giobbe nasconde l’emozione come sempre con le sue battute.

GIOBBE COVATTA IMPOSSIBILE NON RIDERE CON LUI

Davvero un’intervista difficile da contenere per Caterina Balivo che suda mentre ride tantissimo come tutto il pubblico. “Fui ammesso alle prove di maturità con il massimo dei voti perché il professore mi diceva che scrivevo male, ma facevo ridere” è una verità ma fa sempre ridere.





Racconta anche che fino a 30 anni ha lavorato nel mondo della vela: “Ancora oggi, se mi chiedi qual è la cosa che so fare meglio nella vita è andare in barca. Pensa che ho imparato prima ad andare in barca e poi in bicicletta – e aggiunge ma sempre facendo fare grosse risate – Ho cambiato mestiere quando ho cominciato ad avere i reumatismi”.





