A Uomini e Donne domani la proposta di matrimonio più triste di sempre: Ida e Riccardo si sposeranno?

La parte finale della puntata di Uomini e Donne in onda oggi 3 dicembre 2019 annuncia quello che succederà domani. E se non avessimo letto le anticipazioni, mai avremmo pensato che da quel clima da funerale che si stava respirando in studio, si potesse persino arrivare a una proposta di matrimonio. E invece, è proprio quello che succederà nella puntata di domani del programma di Canale 5. Chi lo avrebbe mai detto! Ve lo abbiamo già raccontato nelle anticipazioni relative alla registrazione del trono over di sabato: Riccardo Guarnieri ha deciso di chiedere a Ida di diventare sua moglie. La Platano, come avrete visto in queste brevi anticipazioni, di certo non si aspettava la proposta di matrimonio. Non a caso nella prima fase, quella in cui da sola in studio parla di come sono andate le cose, commenta dicendo di non provare forse più lo stesso sentimento, di non essere pronta a continuare. Parla degli ultimi giorni trascorsi insieme come di giornate che non le hanno dato quello che lei avrebbe voluto. E mette anche in dubbio la possibilità di continuare questa relazione. Non immaginava a quanto pare che dietro le quinte il povero Riccardo che stava ascoltando tutto, aveva avuto un sentore diverso, visto che pensava che i giorni passati insieme fossero stati costruttivi. Una positività che lo aveva persino portato a credere che fosse arrivato il momento di fare la proposta. Ed eccolo lì, a centro studio, con in tasca un anello…

A UOMINI E DONNE LA PROPOSTA DI MATRIMONIO PIU’ TRISTE DI SEMPRE

Riccardo quindi, dopo aver sentito tutte le lamentele della sua “fidanzata” entra in studio demoralizzato, con la voce spezzata e gli occhi lucidi. C’è anche grande imbarazzo da parte di Maria che sa quello che il tarantino vuole fare. La conduttrice lo esorta comunque a seguire il suo cuore. E così, mentre ha di fronte Ida versione Madonna Addolorata, il buon Riccardo fatica anche a tirare fuori dalla tasca il suo anello. Tanto che in questa clip di anticipazioni lo abbiamo sentito anche dire “se esce” frase che riassume un po’ tutta questa paradossale situazione…

Sappiamo che alla fine, in un clima funereo, Riccardo chiederà a Ida di diventare sua moglie. E sappiamo anche che la Platano in studio non darà la risposta e Maria deciderà di rispettare la privacy dei due. Ma finalmente dopo la messa in onda della puntata domani, magari scopriremo se è un si!