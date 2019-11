Riccardo Guarnieri ha chiesto a Ida Platano di sposarlo: la risposta con le anticipazioni da Uomini e Donne

Che puntatona quella del trono over di Uomini e Donne registrata oggi 30 novembre 2019. Si prevedono nuovi record di ascolti per la prossima settimana quando andrà in onda la super puntata che si è registrata oggi a Roma! Che cosa è successo di così clamoroso? C’è stata una proposta di matrimonio, e fin qui nulla di eccezionale. Ma la cosa speciale, che tanto piacerà al pubblico, è che i protagonisti di questo momento sono stati Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Li avevamo lasciati nell’ultima registrazione pronti a dirsi addio ma a quanto pare è successo qualcosa di clamoroso.

Ma scopriamo nel dettaglio tutte le anticipazioni che ci rivelano quello che è successo nella puntata di Uomini e Donne registrata oggi.

La fonte delle nostre anticipazioni è il Blog Isa&Chia, una loro utente infatti era presente alla registrazione e ha raccontato tutto quello che è successo in questa puntata.

UOMINI E DONNE BOOM: ARRIVA LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI RICCARDO A IDA

La puntata inizia con il resoconto di Ida che, rientrata nel programma, anche se la scorsa settimana aveva detto che sarebbe andata vita, spiega che Riccardo è andato da lei a Brescia. Una sorpresa che lei non si aspettava ma a quanto pare non le ha fatto molto piacere. Gianni a questo punto per una volta prende le difese di Riccardo e dice che, dopo questa dimostrazione, forse adesso è Ida a dover rendersi conto di quello che prova, e che forse i sentimenti non sono più gli stessi. Ida dà ragione a Sperti e dice che forse i suoi sentimenti, come del resto aveva detto qualche settimana fa sono cambiati.

Maria, che probabilmente sa della proposta di Riccardo a Ida, sembra essere imbarazzata e alla fine fa entrare Riccardo. Il Guarnieri, nonostante quello che ha sentito, decide di fare lo stesso la proposta di matrimonio a Ida e in lacrime le chiede di diventare sua moglie, ci prova lo stesso, nonostante tutto.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: COSA HA RISPOSTO IDA A RICCARDO?

Ida non sembra essere molto entusiasta di questa proposta ma Maria per rompere l’imbarazzo fa partire una musica e Riccardo non ha neppure il tempo di mettere l’anello a Ida. Non sappiamo quindi quello che lei ha risposto, i due infatti dopo questo momento sono usciti fuori dallo studio.

A detta delle persone presenti in puntata, Ida nel ballo sembrava molto felice per cui si può immaginare che abbia accettato la proposta di matrimonio. Al momento dai social di Ida non si evince nulla, se non i classici video promozionali di cui non sembra più poter fare a meno. E una parolina per il povero Riccardo non la vogliamo scrivere?

Non ci resta che aspettare le prossime ore, o forse, se dovranno tacere, la messa in onda della prossima puntata!