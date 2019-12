La tv di Natale, cosa vedremo su Canale 5 nelle feste? La programmazione

Con l’8 dicembre le feste di Natale si avvicinano e si sente sempre di più l’atmosfera natalizia nell’aria. E anche il palinsesto, o meglio i vari palinsesto delle reti tv cambieranno. Oggi parliamo di quello che andrà in onda su Canale 5 nel mese di dicembre. In particolare ci concentriamo sulla prima serata, su quella che sarà la proposta di Canale 5 per il prime time. Tante nuove proposte, film di Natale e anche serie tv in arrivo con nuove stagioni. Un palinsesto quindi che non avrà solo repliche ma anche tante nuove proposte.

Nella prima parte della stagione per Mediaset ci sono state delle serate perfette e altre da dimenticare. Tra i flop sicuramente quello di Amici Celebrities ma anche di fiction come Oltre la soglia ( che vale tantissimo come prodotto ma il pubblico non lo ha apprezzato). Flop anche per Celentano che anche quest’anno con Adrian non ha accesso il pubblico. Ottimi invece e da record gli ascolti di Tu si que vales tra i cavalli di razza della rete.

Vediamo quindi come cambia il palinsesto di Canale 5 nel mese di dicembre e poi per le feste! Cosa vedremo a Natale sulla rete ammiraglia Mediaset? Chiaramente i programmi del day time si prenderanno una pausa anche se per il momento non ci sono conferme in merito alle date. Immaginiamo che Mattino 5 e Pomeriggio 5 andranno in onda fino al 20 dicembre per poi tornare a gennaio. Uomini e Donne potrebbe andare in ferie con qualche giorno di anticipo, come era successo anche l’anno scorso.

LA PRIMA SERATA DI CANALE 5 NEL PERIODO DELLE FESTE: ECCO COSA VEDREMO

DOMENICA – Una volta terminata la fiction La Caccia – Monteperdido, la serata della domenica prevede un film l’8 dicembre e la seconda stagione di New Amsterdam dalla settimana successiva.

LUNEDI – Nei lunedì di fine ed inizio anno, spazio ai film durante la pausa di Live – Non è la D’Urso, che terminerà a metà dicembre, l’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 16 dicembre 2019 per poi tornare dopo le feste.

MARTEDI – Il prime time del martedì propone a dicembre (presumibilmente il 17) uno speciale di Cesare Bocci dal titolo Viaggio nella Grande Bellezza. A seguire, la sera della vigilia (24 dicembre) il Concerto di Natale in Vaticano e l’ultimo dell’anno (31 dicembre) Capodanno in Musica. Da martedì 7 gennaio, Alfonso Signorini condurrà la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Cambia quest’anno il giorno di messa in onda del reality di Canale 5 visto che, teoricamente, al lunedì, dovrebbe restare almeno per il mese di gennaio, Live.

MERCOLEDI – Dopo il finale di Oltre la Soglia (11 dicembre), spazio ai film.

GIOVEDI – Film.

VENERDI – Il 20 dicembre si concluderà Il Processo con Vittoria Puccini (al via il 29 novembre), cui seguirà la messa in onda di film.

SABATO – Spazio ancora a di Tú sí que vales (la finale è prevista il 14 dicembre) e l’inizio di C’è Posta per Te (11 gennaio). Nelle pause vedremo dei film. In particolare dovrebbero andare in onda su Canale 5 diversi film Disney acquistati da Mediaset.

Per quello che riguarda le altre novità, il 6 gennaio debutterà la nuova edizione di Avanti un altro che prenderà il posto di Conto alla rovescia, che ha debuttato nel mese di novembre.