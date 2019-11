Ascolti flop immeritati per Oltre la soglia che adesso rischia la sospensione

Che peccato vedere un cast eccellente svilito da ascolti così bassi. Un grande peccato per una bella storia, quella che Oltre la soglia porta in tv sul piccolo schermo e che, se fosse andata in onda su Rai 1, avrebbe avuto ben altri ascolti. Un problema che continua a ripetersi, non è la prima volta che una fiction di qualità viene bocciata dal pubblico. Un pubblico troppo abituato al trash che non segue del resto neppure i film da Oscar in prime time ma che premia a ripetizione le repliche di Checco Zalone. E forse il pubblico di Canale 5, troppo abituato a Il segreto e fiction in stile Onore e Rispetto, adesso deve disintossicarsi. Non siamo riusciti ad andare oltre, non abbiamo oltrepassato noi la soglia. Ed è un vero peccato. Spesso abbiamo rimproverato a Mediaset scelte sbagliate, poco coraggio nelle mancate sperimentazioni. Eppure alcuni dei prodotti in onda nell’ultimo anno, da Non mentire a Il silenzio dell’acqua, valgono davvero il prezzo del biglietto.

E noi continueremo, ascolti flop a parte, a parlare di Oltre la soglia come di un buon prodotto. Purtroppo però, la sensazione è che presto arrivi un’altra decisione da parte di Mediaset. Per evitare la sospensione, che non sarebbe di certo corretta, si potrebbe pensare a mettere insieme tre episodi al posto di due, magari partendo alle 21,20 e terminando intorno a mezzanotte e dieci. Una soluzione sicuramente drastica ( non amiamo vedere una fiction oltre le 23,30) ma se fosse utile per evitare la sospensione, si potrebbe anche pensare di farlo.

C’è qualcosa che non va e se Mediaset da un lato mostra il suo coraggio a mandare in onda prodotti come Oltre la soglia dovrebbe forse mantenere la posizione e andare avanti non cancellando dal palinsesto del prime time di Canale 5.

ASCOLTI FLOP PER OLTRE LA SOGLIA: ECCO I DATI AUDITEL

Vediamo i numeri:

Su Rai1 Prodigi – La Musica è Vita ha conquistato 2.950.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.840.000 spettatori pari al 9.2% di share.

La fiction di Canale 5 viene battuta anche da Rai 3 che con Chi l’ha visto realizza una media di ascolti di 2.179.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. A proposito di ascolti e di dati, da non sottovalutare anche un altro aspetto: il giorno di messa in onda. Non per il mercoledì in sé ma per il fatto che su Rai 2, lo stesso giorno va in onda Volevo fare la rockstar un altro ottimo prodotto made in Rai, che potrebbe avere lo stesso target di riferimento della fiction di Canale 5.

Come spesso diciamo la quantità non fa la qualità ma i numeri restano tali e dal punto di vista della matematica, gli ascolti della fiction di Canale 5, purtroppo, sono un flop.

Leggi qui la nostra recensione

Al momento restano da mandare in onda altre 4 puntate, con altri 8 episodi quindi. Vedremo che cosa deciderà di fare Mediaset e vi terremo aggiornati.