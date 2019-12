Giampiero Mughini a Vieni da me, ha tradito la sua compagna: per lui niente di più ovvio (Foto)

Le domande al buio di Vieni da me oggi erano tutte per Giampiero Mughini e come sempre Caterina Balivo ha saputo tenere testa anche al più difficile degli ospiti (foto). Si inizia con il litigio con Vittorio Sgarbi e si passa poi al tradimento fino al calcio e ad Alba Parietti. Sono un po’ tutte domande che Mughini non riceve con gran piacere e più volte chiede di passare ad altro argomento. Nella sua intervista di oggi lascia perplessi il suo discorso sull’amore legato a una sola persona. Non vuole parlare di tradimento ma è di questo che si tratta quando dice: “Io vivo con una compagna e quando dico compagna è una parola molto bella, è un termine che io preferisco a moglie. Tu vuoi che io in 30 anni di storia con Michela non mi sia accorto di un’altra donna nell’universo? Sarei ipocrita. Se per tradimento intendi che il mio animo si sia allontanato da Michela io stento a crederlo”. E’ Caterina Balivo a chiedere ancora se invece con il corpo ha tradito? Ovvio che sì ma lui chiede di passare oltre. E’ stato sincero ma non intende mancare di rispetto alla sua compagna. Intanto, sui social in tanti si scatenano, ma tra quei tanti quanti sono fedeli?

GIAMPIERO MUGHINI E IL SUO AMORE PER LA COMPAGNA

“Non posso credere che tra i presenti ci sia chi creda alla monogamia, un amore assoluto e totale nei secoli. Siamo in tanti, le persone cambiamo, cambiano le sensibilità”. Poi stufo di questa domanda spiega: “Se mi chiedi con chi vuoi vedere un film, andare a cena o a una mostra io dopo 30 anni ti dico senza dubbio con Michela”. Non c’è dubbio che sia questa la scelta d’amore più bella e per lui è così da sempre ma la sincerità dell’ospite di oggi di Vieni da me infastidisce più persone.





Un passo indietro e a inizio puntata il suo pensiero su Vittorio Sgari è: “E’ un ragazzo molto colto e intelligente che non usa sempre al meglio la sua cultura e la sua intelligenza… ho finito l’argomento” poi aggiunge: “Vorrei che si passasse veramente ad altro argomento perché siamo esseri umani e abbiamo diritto al meglio e non al peggio”.





