Uomini e Donne Over, i messaggi di Juan Luis alla sorella di Armando: una nuova tegola per Gemma

Che cosa sta succedendo nel mondo di Uomini e Donne? Pare proprio che Juan Luis Ciano stia animando un bel po’ il Trono Over! Armando Incarnato ha fatto infatti delle segnalazioni su Juan Luis. Secondo Incarnato, Juan Luis Ciano non avrebbe un reale interesse nei confronti di Gemma Galgani, la dama con cui da un po’ di tempo ha iniziato a frequentarsi. Ma non finisce certo qui perché Armando ha detto che il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne avrebbe contattato diverse donne al di fuori del programma di Maria De Filippi. Chi c’è fra queste donne contattate da Juan Luis Ciano? Addirittura anche Tina Incarnato, la sorella di Armando.

Uomini e Donne, Trono Over: Juan Luis Ciano e quei messaggi alla sorella di Armando

Ed effettivamente basta poco: cercare sui social la sorella di Armando Incarnato e trovare i commenti di Juan Luis Ciano. Lo hanno fatto alcuni telespettatori di Uomini e Donne che hanno segnalato le parole del cavaliere a Isa e Chia. “Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale che regala sensazioni SOGNO PROIBITO” ha scritto il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne sotto ad uno scatto di Tina Incarnato circa quindici settimane fa. “Ed io a te… Sei un ‘Lord’… Grazie di cuore” ha risposto la donna. Ma questo non è stato l’unico commento di Juan Luis. Appena sei settimane fa ha scritto: “Sei splendida”. Commenti che lasciano sicuramente senza parole i telespettatori di Uomini e Donne e alzano i dubbi sul reale interesse di Ciano nei confronti di Gemma Galgani.

Uomini e Donne Trono Over: Juan Luis cerca solo visibilità? Arriva un nuovo indizio

Su Isa e Chia è stata pubblicata anche una locandina di un evento di Juan Luis. Nei commenti, alcuni utenti del web hanno mosso l’ipotesi che Juan Luis Ciano stia partecipando a Uomini e Donne per ottenere visibilità e non è dunque interessato per davvero a Gemma. Proprio qui sarebbe intervenuto un amico del cavaliere del Trono Over. “Più si alimentano polemiche, gossip e inciuci e più sale l’ascolto” ha scritto in un commento. “Non finge. Lui è stato chiaro con lei e non c’è niente tra di loro, una bella amicizia. Che poi lei pensi ad altro e venga illusa dai suoi comportamenti gentili è un’altra storia. Lui va avanti perché si distingue con questo suo fare che rappresenta una parte di Napoli per bene e non volgare. Poi sa cantare, ha una bella figura ed è giusto che inizi un percorso” ha scritto in un altro commento sui social.

L’amico di Juan Luis sarà riuscito a placare la polemica su Ciano? Per il momento sembrerebbe proprio di no. Come la prenderà questa volta Gemma Galgani e che cosa dirà il cavaliere? Anche secondo voi Juan Luis sta sfruttando la popolarità della nota dama per ottenere una certa visibilità a Uomini e Donne e non solo?