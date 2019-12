Juan Luis sta imbrogliando Gemma Galgani solo per visibilità a Uomini e Donne? Arrivano le prove dopo la notte sotto il piumone

Ultima settimana di programmazione per Uomini e Donne prima di Natale! Che cosa vedremo nelle puntate del trono over questa settimana? L’anno si chiude in bellezza perchè questa volta il trono over andrà in onda nelle ultime puntate della settimana, come avrete visto infatti ieri su Canale 5 c’è stato il trono classico. E proprio ieri sono state registrate le puntate del trono over che vedremo questa settimana. Ampio spazio come sempre a Gemma Galgani. Curiosi di sapere che cosa è successo? Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che è accaduto nella registrazione del 16 dicembre 2019.

Da giorni ormai si parla della nuova coppia, quella formata da Juan Luis e Gemma. Molti sospettano che il bel napoletano non abbia interesse per Gemma ma che la stia usando solo per avere qualche minuto di gloria. Il motivo sarebbe la mancata spinta fisica che Juan ha nei confronti di Gemma: tutti dubitano soprattutto per questo.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: JUAN LUIS STA INGANNANDO GEMMA?

Pare che Juan, abbia deciso di stupire Gemma andando a trovarla a Torino. Un gesto che la dama ha apprezzato tantissimo ma c’è stato dell’altro…Gemma infatti ha ospitato Juan a casa sua ma tra di loro non è successo nulla. I due hanno anche dormito insieme ma tra di loro non c’è stato nulla, forse neanche un bacio. Gemma ha passato tutta la notte sveglia con la speranza che Juan si avvicinasse a lei ma pare che lui abbia dormito tutto il tempo.

La dama rivela persino che Juan ha dormito vestito! Chiaramente il racconto porta tutte le persone presenti in studio a mettere in discussione l’interesse di Juan per la dama. Non solo Armando, che già aveva preso di mira Juan nelle passate puntate, punta il dito contro il cavaliere e porta delle prove.

Ha le chat di Juan con sua sorella per dimostrare che è stato lui a provarci, con una ragazza di 44 anni. Juan parla solo di amicizia ma per Incarnato le cose sono andate in modo diverso. Anche la signora di Firenze pare sostenga che Juan ci abbia provato con lei. Gemma inizia quindi a dubitare e non riesce a capire se Juan sia davvero interessato a lei o meno. Dopo il faccia a faccia lascia la puntata sconsolata e si rifugia nel backstage.

Per lei questo Natale non sarà pieno di gioia…