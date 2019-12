Matrimonio per Federica Panicucci e Marco Bacini, a Verissimo la dichiarazione d’amore (Foto)

Domani Federica Panicucci e Marco Bacini saranno ospiti a Verissimo di Silvia Toffanin, ormai sempre insieme, anche nelle interviste mentre si avvicinano quello sarà il loro giorno più bello, il giorno del matrimonio (Foto). Alla conduttrice di Verissimo hanno confidato che sognano il matrimonio ma senza rivelare date, non per il momento. Sono una coppia bellissima pazzi l’uno dell’altra ed è Bacini a dichiarare il suo amore in questa prima intervista doppia. Lui che confessa anche di essere geloso è follemente innamorato di Federica e non è da meno lei che parla della complicità che li lega e della totale fiducia che hanno entrambi per l’altro. Non esistono segreti per la coppia e desiderano dirlo a tutti quanto sono felici. “Ci piacerebbe sposarci” e alla Toffanin promettono che quando arriverà il momento saranno di nuovo ospiti del programma.

FEDERICA PANICUCCI E LA GELOSIA DI MARCO BACINI

“Federica è oltre che bellissima, una donna unica, fuori dal comune. Non avevo conosciuto nessuna così prima di lei” è la dichiarazione dell’imprenditore alla sua compagna che conferma la passione che li lega ma aggiunge la gelosia: “Lui è gelosissimo ed io non ero abituata. All’inizio questa cosa mi metteva un po’ d’ansia”, qualche difetto doveva pur averlo Bacini.





La Panicucci in genere non racconta molto della sua vita, foto a parte che condivide sui social, ma a Verissimo si è lasciata andare: “Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto”. Attendiamo adesso l’annuncio delle nozze.