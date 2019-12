Capodanno in tv: la programmazione di Rai 1 per il primo giorno dell’anno

Che cosa vedremo su Rai 1 nel giorno di Capodanno? Come inizia il nuovo anno per il pubblico che terrà accesa la tv sintonizzandosi su Rai 1? Lo scopriamo dando uno sguardo alla programmazione del primo gennaio 2020 per scoprire come cambierà in questo giorno di festa il palinsesto della prima rete. Ampio spazio al mattino agli appuntamenti religiosi, con la puntata speciale di A sua immagine e la messa con Papa Francesco.

Vediamo nel dettaglio tutte le variazioni nel palinsesto di questa giornata di festa. Non andranno in onda Storie Italiane, La prova del cuoco, Vieni da me e La vita in diretta.

IL PALINSESTO DI CAPODANNO: LA PROGRAMMAZIONE DI RAI 1 PER IL PRIMO GENNAIO

Al Mattino si inizia alla grande con UnoMattina che non si ferma vai e si va in onda anche nel giorno di Capodanno. Puntata più corta del solito: si chiude infatti alle 9,30 poi spazio al Tg e a seguire la Santa Messa con Papa Francesco. Alle 11,30 subito dopo la messa di Capodanno, ci sarà spazio per una puntata speciale di A sua Immagine con Lorena Bianchetti. Alle 12 come da tradizione, recita dell’Angelus di Papa Francesco. A seguire torna per i saluti Lorena Bianchetti con A sua immagine.

Alle 12,20 circa andrà in onda il concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia.

Il pomeriggio di Rai 1, dopo il Tg, si apre con un film. Alle 14 va in onda il film Non buttiamoci giù . Martin, Maureen, Jess e J.J. si incontrano la notte di Capodanno in cima ad un palazzo, senza conoscersi, ma per il medesimo motivo: tentare il suicidio…

A seguire le repliche de Il Paradiso delle signore. Il pomeriggio di Rai 1 continua con il film Belle & Sebastien – L’avventura continua . Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina, in procinto di tornare a casa con tutti gli onori. Il giorno tanto atteso arriva, ma Angelina rimane vittima di un terribile incidente…

Torna poi il classico appuntamento con L’eredità. In access prime time non manca Amadeus con I soliti Ignoti. E il Capodanno di Rai 1 diventa magico in prima serata con il ritorno di Roberto Bolle in Danza con me.