Emanuela Aureli imita Elisa Isoardi a La prova del cuoco mostrando i difetti della conduttrice (Foto)

Dopo tante lacrime a La prova del cuoco finalmente le risate ed è Emanuela Aureli a farci divertire quando imita Elisa Isoardi (foto). Non è rimasta per niente male la padrona di casa che al contrario si è divertita come tutti gli altri osservando la sua ospite che ha definito un vero genio. La Aureli non avrebbe mai imitato la Isoardi ma è stata una richiesta degli autori del cooking show, richiesta esaudita con gran soddisfazione di tutti. La voce è la stessa, l’accento di Elisa, la sua “e” di pepe, il famoso pepe che nella scorsa edizione non voleva vedere in nessun piatto. Emanuela Aureli come sempre, come in tutte le sue fantastiche imitazioni, ha beccato le caratteristiche di Elisa Isoardi, il suo modo di rivolgersi agli altri, di appoggiarsi sul bacone della cucina, di gesticolare e di fermare le sue mani sui fianchi.

ELISA ISOARDI CAPISCE I SUOI DIFETTI DALL’IMITAZIONE DI EMANUELA AURELI

“Guardando te vedo i miei difetti e me li porto a casa e cerco di non farlo più” ha commentato Elisa ma la Aureli confida che lei esagera, esaspera gli atteggiamenti per caratterizzare il personaggio che imita. Non è d’accordo la conduttrice che si rivede del tutto nell’imitazione e ripropone anche il gesto della tazzina di caffè con la mano su un fianco, se invece le mani sono due diventa una tazza da colazione.





Applausi per Emanuela che però in cucina non se la cava benissimo, vorrebbe sapere cucinare di tutto ma non è capace, invece a cucinare è bravissimo suo marito Sergio. Elogi per il marito che la Isoardi ha conosciuto è definisce santo e angelo perché le permette di coltivare la sua arte. “Ha tante attenzioni nei miei confronti, mi prepara la cena quando torno a casa dal lavoro ma poi tocca a me pulire tutta la cucina. Auguro a tutte un marico come lui”.