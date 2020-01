Beppe Convertini a Vieni da me, c’è una cosa che cancellerebbe dalla sua vita

Leggerezza e risate con Beppe Convertini in studio ospite oggi di Caterina Balivo a Vieni da me, soprattutto quando il conduttore è costretto a pesarsi e scopre che forse è ingrassato di 5 chili, tutta colpa delle feste di Natale. Poco importa, non segue così tanto il peso da farne un problema ma poi si passa ad argomenti diversi, a moment dolorosi della vita, quelle che Convertini se potesse vorrebbe cancellare. Tra tutti è la morte di suo padre che vorrebbe non fosse accaduta, vorrebbe cancellare ma non è possibile. “E’ una persona importante tanto quanto mia madre; sono due persone che sono i pilastri della mia vita. Quel momento lo cancellerei per sempre, anche perché io l’ho visto spirare, ma purtroppo non si può”. Non c’è molto da aggiungere alle parole del conduttore ospite a Vieni da me, aveva già confidato la sua paura di perdere sua madre, lei che è il suo punto di forza.

BEPPE CONVERTINI LA PAURA DI PERDERE SUA MADRE

“Come tutti noi figli, quando le nostre mamme diventano anziane, ho sempre molte ansie. Mamma è il mio punto di forza, il pilastro della mia vita anche perché ha portato avanti la famiglia quando papà è andato via anche se è sempre con me ed è il mio angelo custode”.





Il tempo che passa su di lui invece non crea ansie, il brizzolato dei suoi capelli gli ricorda che ha vissuto tante esperienze: “Ogni età va vissuta intensamente”. Chissà se lui farà parte del programma di Milly Carlucci, Il cantante mascherato. C’è chi pensa che Convertini potrebbe essere tra i protagonisti ma al momento non c’è un indizio preciso, nemmeno uno. Intanto, prosegue il successo della sua trasmissione Linea Verde, anticipa che la prossima puntata saranno in Campania, nella splendida Costiera Amalfitana.