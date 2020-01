Il cantante mascherato vs il Grande Fratello VIP 4: Milly batte Alfonso Signorini? Parte la sfida

E’ tempo di grandi sfide in prima serata e per chi ama i dati di ascolto, e gli scontri tra i programmi Rai e Mediaset nel prime time, gennaio è anche stavolta il mese più atteso! La prima grande sfida è tra Rai 1 e Canale 5: un nuovo format per la rete ammiraglia Rai, un usurato ma rinvigorito reality per Mediaset. Il cantante mascherato su Rai 1 con una certezza della rete, Milly Carlucci, il Grande Fratello VIP 4 con un conduttore inedito, Alfonso Signorini, al suo primo reality. Lo scontro inizia: un talent show contro un reality, due generi totalmente differenti che si affrontano nella serata del 10 gennaio 2020 a suon di share. Chi vincerà?

A chi andrà la vittoria lo scopriremo solo domani, 11 gennaio 2020, quando dopo le 10 del mattino arriveranno i dati di ascolto ma possiamo provare a immaginare quello che accadrà.

LE SFIDE IN PRIMA SERATA: IL CANTANTE MASCHERATO VS IL GF VIP 4

Considerati i dati di ascolto della prima puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda mercoledì 8 gennaio ( con una media di 3,4 milioni di spettatori e 4 milioni dalla fascia che va dalle 21,40 alle 23,30 ) possiamo tranquillamente dire che la missione di Milly non è affatto di quelle impossibili. La Carlucci, con Ballando con le stelle al sabato sera, ha vinto battaglie ben più difficili e questa volta, ha davvero un format che sulla carta potrebbe avere le carte in regola per sfondare.

Il sentiment intorno al Cantante mascherato è completamente divisivo: per parte del pubblico che ha seguito in tv e sui social la grande promozione del programma di Rai 1, il format sarà assolutamente vincente. Un po’ trash, un po’ mistery, un po’ talent: tanti gli ingredienti di questo programma ( e ci si aspetta molto anche della discussioni con la giuria, con i volti coperti dai costumi, i vip potranno fare faville). Per altri invece quello che vedremo su Rai 1 sarà uno dei più grandi flop che la Rai abbia portato sul primo canale. Stiamo scrivendo questo articolo alle 16 del pomeriggio, senza aver visto la prima puntata de Il cantante mascherato, per cui non possiamo esprimerci in merito. Di certo nel bene o nel male, la curiosità intorno al programma è grandissima. Il lavoro fatto dalla Rai e da tutta la squadra di Milly Carlucci per pubblicizzare il programma è ancora una volta straordinario. E che ci sia da temere, lo sanno bene anche i concorrenti del Gf che in casa, cercano di inventarsi qualcosa di folle per sconfiggere la concorrenza.

Tornando ai numeri quindi, Il cantante mascherato potrebbe almeno in questa prima puntata, riaccendere il venerdì sera di Rai 1 e far impennare la curva dello share. Il GF VIP 4 si prepara a rispondere con l’ingresso in casa di altri 8 concorrenti, il televoto per il confronto tra Pago e Serena Enardu, vedendo però da una prima puntata non troppo esaltante.

Il pubblico potrà continuare a vedere il GF per altri tre mesi, questo potrebbe comunque far sintonizzare molti spettatori su Rai 1 per questo primo appuntamento con Il cantante mascherato ( del resto i giovani non hanno difficoltà a rivedere poi le clip in streaming ). La prima puntata de Il cantante mascherato, con la grande curiosità di ascoltare le voci degli 8 vip in gara, potrebbe davvero conquistare una grande fetta di pubblico.

Per ora solo supposizioni, ci ritroveremo domani, dati alla mano, per commentare quello che gli italiani hanno deciso di vedere.