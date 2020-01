Guenda Goria single dopo 14 anni d’amore con un uomo molto più grande di lei (Foto)

Guenda Goria e suo padre Amedeo ospiti oggi a Vieni da me hanno parlato anche dei loro amori: al momento sono entrambi single (foto). Ma se il giornalista non sembra volersi legare davvero a un’altra donna, Guenda forse con un po’ di dispiacere annuncia che è finita con il suo storico fidanzato. Non dice il suo nome ma ricordiamo che si chiama Stefano. Una storia d’amore lunghissima soprattutto considerando che lei oggi ha 31 anni e che sono stati insieme per ben 14 anni. Era davvero molto giovane quando si sono innamorati, lui invece con qualche anno in più, anzi un bel po’ di anni in più. Più o meno 20 anni di differenza e adesso è finita. “Anche lei è felicemente single” ha commentato oggi papà Goria mentre la figlia alla domanda sull’amore sembrava non trovare le parole per spiegare il suo momento. Alla fine Guenda ha spiegato che Stefano è stato il suo primo grande amore.

FINITA LA STORIA D’AMORE TRA GUENDA GORIA E STEFANO

“E’ finita dopo tantissimi anni, dopo 14 anni, è stato il mio primo grande amore, una storia molto bella e anche con una grande differenza d’età” ed è forse proprio la grande differenza d’età che alla fine li ha separati proprio come li aveva uniti. L’attrice e musicista spiega che si cresce e si cambia ed evidentemente lei è cambiata perché è lei che doveva ancora crescere.

Niente di più normale, gli amori finiscono, soprattutto quando una storia inizia quando si è molto giovani. Caterina Balivo la consola, fino ai 40 può divertirsi, ha tutto il tempo che desidera, poi deve darsi da fare altrimenti da single passa a zitella.

Chissà invece se il suo papà prima o poi troverà un altro amore dopo Maria Teresa Ruta; lui scherza confessando che non vuole un’altra donna per i figli ma Guenda non sembra dispiaciuta di avere il suo papà tutto per lei.