Live-Non è la d’urso si torna domenica: si riparte da Anna Oxa e dal Luigi Favoloso Gate?

E’ tempo di tornare in diretta anche alla domenica, è tempo di Barbara d’Urso a Live! Il 19 gennaio 2020 andrà in onda la prima puntata dell’anno del programma di Canale 5 che torna dopo i risultati non troppo esaltanti del 2019. Ma questa volta Barbara d’Urso ha un nuovo caso sul quale si potrebbe puntare: è il Luigi Favoloso Gate. Come Carmelita ha ricordato in questi giorni, della scomparsa di Luigi se ne sono occupati tutti, persino Chi l’ha visto. Con una piccola differenza però: quando si è capito che tutta questa storia era solo una grande bolla di sapone, le altre trasmissioni hanno detto “arrivederci e grazie” voltando pagina. Nei programmi di Barbara d’Urso invece si continua a parlare di questa scomparsa, diventata nel tempo un allontanamento volontario, con tutti i “contorni del caso”. Ci sono state le parole di Nina Moric, con la sua dura denuncia contro il Favoloso, accusato di averla picchiata più volte e di aver fatto del male anche a suo figlio Carlos. Ci sono le parole delle amiche di Nina che accusano il ragazzo, e spuntano anche presunte amanti pronte a dire che Luigi aveva delle relazioni segrete.

Non finisce qui perchè il Favoloso si mette in contatto, solo con la redazione di Pomeriggio 5 per raccontare dove si trova e il motivo per il quale sarebbe scappato. E secondo voi, dove andrà a raccontare tutta la verità se non a Live-Non è la d’Urso? Forse non in questa prima puntata, anche perchè si potranno tessere altre tele intorno a questa storia ma qualcosa ci dice che quello studio si accenderà sul caso!

LIVE NON E’ LA D’URSO: GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA IN ONDA IL 19 GENNAIO 2020

Ma non ci sarà solo il Luigi Favoloso Gate. La pagina ufficiale di un fan club di Anna Oxa ha annunciato che la cantante sarà protagonista proprio della prima puntata di Live per cui di certo ne vedremo delle belle.

Le anticipazioni dettagliate le darà di certo Barbara d’urso questo pomeriggio quando a Pomeriggio 5 darà le ultime news su Live.