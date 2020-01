Nina Moric in lacrime a Domenica Live: Luigi Favoloso ha picchiato lei e Carlos

Entra tremante Nina Moric nello studio di Domenica Live il 12 gennaio 2020. E’ arrivato il momento della sua verità e la vuole raccontare nel salotto di Barbara d’Urso perchè è arrivato il momento di dire tutto.

Da quando Luigi Mario Favoloso è scomparso si è detto e scritto molto, anche che se n’è andato perchè ha fatto del male a Nina. Oggi la Moric vuole raccontare quello che è davvero successo e conferma le parole dei suoi amici e le indiscrezioni: è vero Luigi Favoloso le ha fatto violenza e non solo una volta.

Ci sono stati degli episodi bruttissimi che non si possono eliminare e oggi Nina è convinta di una cosa: questa storia è finita per sempre.

NINA MORIC A DOMENICA LIVE CONFESSA LA SUA VERITA’: FAVOLOSO VIOLENTO CON LEI E CON CARLOS

“L’ultima volta in cui ci siamo visti è il 19 dicembre. Si era arrabbiato per un messaggio ricevuto da un amico comune, in teoria noi stavamo in una crisi, una storia quasi finita che però non riusciamo a staccarci da due anni. Gli ultimi due anni sono stati…E da lì proprio…Al ritorno di mio figlio mi sono risvegliata da questo incubo…” ha detto Nina.

“Mio malgrado devo dire questa cosa perchè già ha parlato Natan e adesso parlo anche io. Ho subito violenza fisica e psicologica in questi due anni. Si è sfogato si di me, per l’ennesima volta, in maniera molto forte. Io ho detto basta, lui si è fatto le sue valige… Lui continuava a dire che il tradimento era vero…Si è fatto le sue valige e se n’è andato. Ha continuato a cercarmi. Non è stato buttato fuori di casa, era giusto che lui se ne andasse. Ero sottoposta a uno stress continuo. Ho perso fiducia, rispetto…Non era la prima volta, era successo molte altre. Subentrano dei meccanismi…Io continuavo a dire che è colpa mia. Io non sono una santa , anche io ho commesso i miei errori” ha raccontato in lacrime Nina.

“Anche mio figlio ha subito le stesse cose. Non sto scherzando, aveva dei blackout che erano ingestibili. Una sera ha toccato mio figlio, io mi sono messa davanti urlando ma lui è riuscito lo stesso a fare del male a mio figlio. Io non ce la facevo più, ho chiesto scusa a mio figlio . Mi sono sentita in colpa ” ha continuano Nina distrutta per quello che è successo.

L’ex moglie di Fabrizio Corona ha poi aggiunto altro: “Mio figlio mi ha detto io lo perdono perchè ci sono uomini e maschi, lui è un maschio e io lo perdono. Mio figlio lo ha perdonato sin da subito. Ancora oggi Carlos gli vuole bene. Per me questa storia è chiusa per sempre, mai più. E’ facile giudicare da fuori, per questo che ti ho detto che non lo avrei mai voluto raccontare perchè io mi vergogno di me stessa.“

“Era tutto disgustoso, era tutto squallido, era tutto malsano. Io adesso sto bene, mi sento meglio, riesco a respirare” ha raccontato Nina.