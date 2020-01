Nina Moric a Live conferma di aver subito violenze da parte di Luigi Favoloso : lo ha denunciato

Torna a Live-Non è la d’Urso Nina Moric che anche nella puntata del 19 gennaio 2020 ha parlato di quello che è successo con Luigi Favoloso. La modella, nello studio di Barbara d’Urso ha ribadito, smentendo le parole della madre del giovane imprenditore, di esser stata più volte picchiata. La mamma del Favoloso, prima dell’entrata in studio di Nina aveva voluto far leggere una mail con la quale suo figlio accusa la Moric di averlo tradito. Questo sarebbe il motivo della sua “fuga” non le violenze. Le violenze, secondo la madre del Favoloso, non esistono.

Ma la Moric conferma e aggiunge anche che esiste una denuncia perchè dopo che anche Carlos, ha subito, ha scelto di mettere fine a questo incubo.

NINA MORIC HA DENUNCIATO LUIGI MARIO FAVOLOSO PER LE VIOLENZE SUBITE

Nina quindi entra nello studio di Canale 5 senza incontrare la madre del Favoloso e racconta:

“Lui è stato violento con Carlos una volta ed è subito uscito dalla mia vita, mentre con me è stato violento, non dico tutti i giorni, ma spesso. Così come ci sono state volte in cui io mi sono sentita in colpa per il mio carattere, perché a volte sono davvero pesante!”.

E ancora:

“Mi ha picchiata pensando che io l’avessi tradito! E non è stato nemmeno con Carlos perché era un mercoledì e Carlos è con la nonna il mercoledì, e lei lo può anche dire!”

Carlos adesso è sereno anche grazie al fatto che può passare più tempo con suo padre e di questo Nina sembra essere molto felice.

“Non la vive bene, assolutamente! Io non lo so se Luigi ora non vuole tornare perché ha paura di Fabrizio, ma non deve. Lui deve avere paura della giustizia! Deve rispondere a questo documento, che è molto grave! (…) Poi se vuole fare il suo talk show da uomo ferito, può fare quello che vuole! Ma non stiamo in terza media, queste cose mi fanno ridere! Stiamo parlando di queste cose gravissime e poi parli di tradimenti? (…) Fabrizio lo vedo leggermente cambiato! È molto presente nella vita di Carlos, è molto presente con me e voglio ringraziare Fabrizio per il suo sostegno morale!”

La Moric inoltre ha aggiunto di aver depositato una denuncia con tutte le prove per dimostrare di aver davvero subito violenza:

“Se Luigi non vuole tornare, io gli dico che deve affrontare la giustizia. Deve rispondere a tutti questi documenti molto gravi, a questo reato”